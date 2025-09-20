Auditoria constata avanços na gestão da Maternidade Lourdes Nogueira

A Controladoria-Geral do Município (CGM) de Aracaju, por meio do Departamento de Auditoria, concluiu nesta semana o relatório de acompanhamento que avaliou a implementação das medidas corretivas e preventivas recomendadas na auditoria extraordinária realizada na Maternidade Municipal Maria de Lourdes Santana Nogueira no primeiro semestre deste ano.

O relatório destaca os impactos positivos da nova gestão da unidade, atualmente sob responsabilidade do Instituto de Gestão e Humanização (IGH), que assumiu após a rescisão unilateral do Contrato de Gestão pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).

Durante visita técnica realizada no dia 2 de setembro, a equipe da CGM constatou melhorias expressivas na qualidade dos serviços prestados. A maternidade, antes considerada subutilizada, apresentou aumento significativo no fluxo de pacientes e ampliou a oferta de procedimentos para partos de médio e alto risco. Somente em agosto foram realizadas 1.255 triagens e 355 partos, com taxa de ocupação de 61,76%.

Outro avanço relevante foi a racionalização de contratos, com a redução do número de empresas terceirizadas de 63 para 31, além da internalização de serviços. Essa medida contribuiu para a eficiência administrativa, otimização de custos e fortalecimento da gestão. O relatório também apontou a implementação de ferramentas de ouvidoria e pesquisa de satisfação, garantindo maior transparência e melhor relação com os usuários.

O secretário-chefe da CGM, Paulo Márcio Cruz, falou sobre o processo e garantiu que o Departamento de Auditoria continuará monitorando a maternidade e expandirá a implementação de planos preventivos em toda a rede municipal. “A atuação contínua da CGM reafirma a seriedade da fiscalização e o compromisso do controle interno com a qualificação constante dos serviços oferecidos à população de Aracaju”, disse.

A diretora do Departamento de Auditoria, Juliana Alves Borges, destacou que a maioria das recomendações foi implementada com sucesso. “Os resultados refletem uma evolução notável na operacionalização da unidade, evidenciando o comprometimento da nova gestão em atender às orientações do controle interno e promover melhorias efetivas na qualidade dos serviços prestados”, afirmou.

Segundo Juliana, o trabalho da Controladoria reforça o compromisso da Prefeitura de Aracaju, sob a liderança da prefeita Emília Corrêa, em garantir um atendimento digno e eficiente à população, pautado pela legalidade e pelo uso responsável dos recursos públicos.

