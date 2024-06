Augusto Franco é tomado por clima junino no 2º dia do Forró nos Bairros

A beleza da tradição de festejos juninos tomou conta do conjunto Augusto Franco, no bairro Farolândia, na noite deste domingo (09), no segundo dia do Forró nos Bairros.

O evento é realizado pela Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Municipal da Cultura (Funcaju), e integra a programação do Forró Caju 2024 na capital sergipana.

Com a festa tradicional junina sendo levada aos bairros, a gestão municipal democratiza o acesso ao festejo e valoriza a cultura regional, ao conectar artistas locais com diversas regiões da cidade.

“Acho importantíssimo que a Prefeitura esteja descentralizando o Forró Caju, que leve aos bairros a possibilidade de acessar artistas da terra no seu próprio território, sem precisar fazer esse deslocamento para começar a aproveitar os festejos juninos, o que a gente espera o ano todo, como um traço elementar, típico da nossa tradição cultural, do nosso pertencimento. Então, estou muito feliz de vir ao Augusto Franco trazer um pouco do forró tradicional, o forró das antigas, da nossa tradição cultural”, afirma a cantora Rebecca Melo.

A animação foi garantida por artistas como a própria Rebecca, mas também Chiquinho do Além Mar, Borba de Paula e Baú das Antigas. “Eu fico muito feliz em poder fazer parte dessa programação, honrado pelo convite. Estou feliz por tocar no Augusto Franco, perto de onde eu nasci e me criei. Muitos amigos vieram assistir ao show. A Prefeitura está de parabéns, porque é uma iniciativa louvável, nem todo mundo consegue se deslocar para os mercados, para outros bairros, então ter um projeto cultural desse, prestigiando os artistas locais, é muito bom e se for mantido tende a crescer cada vez mais”, conta Chiquinho.

Os moradores não perderam a oportunidade de entrar no clima junino, como foi o caso da Maria Lemos, uma das primeiras a chegar na festa. Segundo ela, a música, as pessoas ao redor e o ambiente criado exaltam o bairro.

“É uma excelente ideia, a gente pode curtir com tranquilidade, com segurança, está de parabéns. É a primeira vez que vim, cheguei cedo e achei excelente. É valorizar o meu bairro”, diz.

Carla Oliveira também vê benefícios na realização de shows pertinho de casa e já deseja que seja a regra daqui para frente. “Eu acho ótimo. Por mim, tinha todo final de semana Forró Caju aqui”, garante.

A programação do Forró nos Bairros continua no próximo final de semana. No dia 15, o bairro 17 de Março receberá as apresentações de Nilson do Forró, Zito Costa e Rafael Forrozão de Vaquejada, Santana Baião da Penha e Forró Cuscuz com Leite. No último dia, 16, a Orla Pôr do Sol recebe Cobra Verde, Banda Ittauan, Bartira Fraga e Alan Vaqueiro e Banda Quarto de Milha.

Foto: Alberto Cézar/PMA