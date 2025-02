Aula inaugural da ELAHP Sergipe reúne militantes na sede da CUT

Na tarde desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, foi realizada a aula inaugural da ELAHP (Escola Latino-americana de História e Política), na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT/Sergipe).

‘O Segundo Governo Trump e seus efeitos no mundo, na América Latina e no Brasil’ foi o tema da aula inaugural ministrada pelo professor de Economia Política Internacional, Valter Pomar.

Na quinta e sexta-feira, dias 6 e 7, o curso “Como domina a classe dominante… E como acabar com isso” reuniu sindicalistas, estudantes e militantes sociais de Sergipe.

Foram 2 dias com o auditório da CUT/SE lotado. A secretária de Relações do Trabalho da CUT/SE, Josivania Joaquina, explicou que o esforço para participar do curso valeu a pena.

“É uma atividade muito importante para nós, que somos militantes, entendermos como a classe dominante nos domina e como nós vamos fortalecer a luta para romper com este domínio que mantém a nossa sociedade segregada, com trabalhadores perdendo direitos”, declarou Josivania Joaquina.

O diretor da CUT/SE e do SINTESE, professor Rubens Marques, destacou que é muito importante saber quem é quem na luta de classes.

“O trabalhador não pode se confundir com o patrão nem com quem defende os interesses do patrão. Não dá para enfrentar um adversário sem saber quem ele é. O discurso da classe dominante é que todo mundo é igual, está todo mundo no mesmo barco, e não está”, afirmou Dudu.

O professor Dudu citou Karl Marx quando afirmou: “não dá para conciliar a luta de classes, os interesses são antagônicos”.

Valdiclei Silva, professor de História, viajou do município de Muribeca até Aracaju para participar do curso.

“Essa é uma formação que enriquece a nossa luta, o nosso conhecimento. Estar atualizado com a conjuntura econômico política estadual e nacional é uma coisa muito boa e muito importante. Por isso temos que nos esforçar para participar dessas atividades gratificantes de formação política aqui na sede da CUT/SE”, comentou Valdiclei Silva.

Assim como o professor de História de Muribeca, servidores públicos, sindicalistas e militantes sociais vieram de várias cidades de Sergipe para participar do curso na sede da CUT/SE, em Aracaju.

No sábado, dia 8 de fevereiro, o movimento sindical organizou uma feijoada para arrecadar recursos de viabilização da ELAHP. Os próximos cursos que estão previstos para serem ofertados pela Escola são ‘Uma análise crítica histórico-geográfica e política sobre Aracaju’, que será ministrado pela professora Alexandrina Luz Conceição; e o Curso de Escrita, ministrado pelo jornalista e professor Cristian Góis.

Texto e foto Iracema Corso