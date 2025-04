Aulas com degustação de sucos nutritivos acontecem na rede GBarbosa

Nutricionistas ensinarão receitas de sucos detox, refrescante, refrigerante caseiro e suchá de 02 a 05 de abril

Com um calendário de eventos saudáveis, o Instituto Cencosud Sustentabilidade desta vez ensinará aos clientes da rede GBarbosa como preparar sucos com ingredientes fáceis de encontrar, baratos e ricos em vitaminas, fibras e sais minerais. De 02 a 05 de abril acontecem aulas nas lojas da rede GBarbosa ministradas por nutricionistas.

As profissionais de saúde levarão conhecimento de como preparar sucos nutritivos com benefícios para o corpo tais como a hidratação, o aumento da resistência física e a imunidade.

A nutricionista Thaiane Neres apresentará aulas com degustação na área do hortifruti das lojas: Hiper Socorro, no dia 02 às 16h30; Hiper Farolândia, no dia 03, às 16h30; E GBarbosa Francisco Porto, no dia 05, às 9h. As receitas da profissional serão o Suchá, feito com chá verde, limões, hortelã, açúcar e gelo, além do detox branco, incrementado com abacaxi, melão, maçã, gengibre e água gelada. O gengibre é muito utilizado em receitas detox, pois é antioxidante, acelera o metabolismo e dá aquele gostinho refrescante.

Já a nutricionista Letícia Fontes vai comandar as aulas e degustações no setor de hortifruti do GBarbosa Riomar, no dia 03, às 17h; Hiper Sul, no dia 04, às 16h30; E no GBarbosa Jardins, dia 05, às 10h.

Ela ensinará os clientes como fazer refrigerante caseiro ao utilizar ingredientes como água com gás, maracujá, chá de frutas vermelhas para água gelada, adoçante líquido e gelo. E também levará a receita de um suco refrescante, com água gelada, manga, abacaxi, hortelã e adoçante.

As aulas com as nutricionistas na rede GBarbosa são inteiramente gratuitas, abertas ao público e não necessitam de inscrição prévia.

Texto e foto Shirley Vidal