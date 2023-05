Aulas são suspensas em Nossa Senhora do Socorro por conta das chuvas

A Secretaria de Educação de Nosso Senhora do Socorro, informou nesta terça-feira (23), que suspendeu as aulas da rede municipal, após fortes chuvas atingirem a região. A informação foi confirmada pela Secretaria de Educação do município. A suspensão continua durante esta quarta-feira (24).

Segundo a Prefeitura, a decisão foi tomada em conjunto com a Defesa Civil. O motivo é a previsão climática que prevê a intensificação das chuvas. “As atividades letivas retornarão na quinta-feira (25), caso a previsão do tempo indique a diminuição do volume de chuvas”, pontuou a Semed.