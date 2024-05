Autismo: Emília visita Instituto TEA e reforça compromisso com a causa

Empenhada em tornar Aracaju uma cidade mais inclusiva, a pré-candidata a prefeita, Emília Corrêa (PL) esteve visitando o Instituto TEA (a casa do autista). A entidade, de forma voluntária e humanizada, acolhe e promove o ensino de habilidades essenciais para a vida das crianças e dos jovens diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e atrasos de desenvolvimento.

Durante a visita, Emília conversou com profissionais, mães atípicas e lamentou a falta de sensibilidade e de políticas públicas nesse sentido. “Um espaço lindo e tão necessário, mas que não recebe à atenção da gestão, quando, na verdade, deveria estar entre as prioridades até porque existe uma demanda grande. A gente precisa que a inclusão e informação aconteçam verdadeiramente para que a pauta acolha as famílias e, consequentemente, isso repercuta na sociedade através de ampliação de políticas pública. Não adianta ficar somente em discursos”, pontuou.

Autora de projetos direcionados aos autistas enquanto vereadora, na oportunidade, a pré-candidata a prefeita informou que essa pauta tem tido uma atenção especial no seu Plano de Governo. “Estou sensível à esta luta, e, como mãe e avó, sei o quanto é importante garantir todo o tratamento para essas crianças. A necessidade desta pauta é o respeito pelo próximo. Algo que deveria ser primordial independente das particularidades”, ressaltou Emília.

Projetos

Entre os projetos/leis (em vigor) aprovadas, estão o de 302/2023 que estabelece espaços reservados e adaptados para pessoas com TEA, e a lei de n. 265/2021, que dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamentos no município.

Também é de sua autoria o de n. 168/2023 que propõe a isenção de IPTU e taxa de coleta de lixo, outro muito importante é o de n.191/2023 que obriga a substituição de sinais sonoros estridentes por sinais musicais ou visuais a estudantes com autismo.

Texto/Foto: Ascom