Auto Peças Macedo conquista 14º Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio de 2022

Concorrendo com grandes empresas nacionais no segmento de comércio, a Auto Peças Macedo fez história e conquistou o 1º lugar no 14º Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio de 2022. A cerimônia de premiação foi realizada na noite da última quinta-feira, 4, em São Paulo, e contou com a participação de instituições públicas e privadas do Brasil inteiro. O representante da Macedo foi o contador Edgard Dantas.

O evento é organizado pelo Centro Integrado Empresa Escola (CIEE), em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional São Paulo (ABRH-SP) e Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec). A premiação foi atribuída a organizações públicas, privadas, de economia mista e a entidades do terceiro setor, que investem na formação e no treinamento de jovens profissionais com o objetivo de colaborar para a sua efetiva inserção no mercado de trabalho.

Por Felipe Martins