Autoescola inaugura unidade no bairro Luzia com foco em acolhimento, em Aracaju

Aracaju ganha, no próximo dia 6 de outubro, um novo espaço voltado à formação de motoristas. O Alpha Centro de Formação de Condutores inaugura sua primeira unidade na Rua Radialista Wolney Silva, nº 300, bairro Luzia, e chega como mais uma opção para quem busca a primeira habilitação ou deseja ampliar categorias já existentes.

Com estrutura totalmente nova, o centro foi planejado para unir prática e teoria em um ambiente moderno e acolhedor. O projeto também tem atenção especial ao público feminino, oferecendo um espaço pensado para tornar o processo de aprendizagem mais seguro e confortável.

De acordo com a direção da empresa, a proposta é acompanhar as transformações do setor de formação de condutores, que tem exigido cada vez mais qualificação e preparo dos futuros motoristas. “Nosso objetivo é que o aprendizado ao volante seja uma experiência mais leve e confiante”, reforça a equipe gestora.

O espaço atenderá diferentes perfis de alunos: desde jovens em busca da primeira CNH até condutores já habilitados que desejam aperfeiçoar habilidades ou recuperar a segurança na direção.

A inauguração da Alpha acontece em um momento de crescimento do setor de mobilidade em Aracaju, oferecendo mais uma alternativa à população que busca iniciar ou reforçar sua experiência no trânsito.

