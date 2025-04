Autora Zoe X desembarca em Aracaju para autógrafos e encontro com fãs

Escritora está em turnê nacional promovendo seu novo sucesso “Amor Profano”

A aclamada autora Zoe X chega a Aracaju neste sábado, 26, para mais uma parada da turnê ‘The Trevas Tours’, que celebra o lançamento do livro Amor Profano. O evento será realizado na livraria Leitura do RioMar Aracaju, às 14h, com entrada gratuita, e promete momentos marcantes para os fãs da escritora.

A passagem de Zoe X pela capital sergipana atende a um pedido especial das leitoras locais, que mobilizaram as redes sociais para incluir Aracaju na rota da turnê. “Estou muito animada para este encontro. Cada cidade tem sido uma experiência única e emocionante. É uma alegria imensa poder abraçar minhas leitoras e compartilhar esse momento com elas”, afirma a autora.

Batizada de The Trevas Tours, a turnê vem movimentando as redes sociais da autora e da Faro Editorial, reforçando a identidade da escritora como um dos principais nomes do gênero Dark Romance no país. Amor Profano é um romance contemporâneo repleto de intensidade e cenas quentes, características marcantes do estilo provocador e envolvente de Zoe X.

A obra já teve sua primeira tiragem — de 20 mil exemplares — quase esgotada, e uma nova edição está a caminho, tamanho o sucesso do lançamento.

Quem é Zoe X

Zoe X (lê-se “Équix”) é o pseudônimo de uma escritora que prefere manter o anonimato, mas que encontrou na literatura a forma mais potente de dar voz às suas histórias. Sem se prender a rótulos, acredita que boas narrativas devem simplesmente ser contadas, não importa o gênero.

Vencedora do prêmio Wattys em 2017 com uma distopia, Zoe estreou oficialmente no mercado editorial em 2018 com Dark Hand, série publicada na Amazon e que rapidamente conquistou o público. Desde então, seus livros figuram entre os mais vendidos da plataforma, frequentemente ocupando o Top 5 dos 100 mais vendidos.

Atualmente, a autora vive em São Paulo com o marido, dois bulldogs (Arthas e Pandora), uma pitbull (Athena), uma pug (Bolota) e uma chinchila chamada Faustinho.

Mais informações sobre o evento podem ser acompanhadas nas redes sociais da autora e da editora Faro.

