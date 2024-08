AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE É PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL

A autorização governamental para a realização do concurso público da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 19. O certame visa o preenchimento de 335 vagas.

O documento assinado pelo governador Fábio Mitidieri destaca a missão da PMSE de preservar a ordem pública, os direitos e as garantias institucionais, além de proteger a integridade física e patrimonial dos cidadãos e ressalta a necessidade de recomposição do quadro de efetivo da corporação, bem como as manifestações do Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe (Crafi) e da Procuradora Geral do Estado (PGE) favoráveis à realização do concurso.

O Diário Oficial do Estado também traz detalhes sobre os cargos e as vagas. No quadro de oficiais, há oportunidades para policiais militares (30 vagas), médico psiquiatra (uma vaga), médico endocrinologista (uma vaga), odontólogo (duas vagas) e médico veterinário (uma vaga). Já no quadro de praças, são 300 vagas para soldado policial militar combatente – 3ª classe.

A partir da autorização governamental, a comissão organizadora do concurso, formada em junho deste ano, dará prosseguimento às próximas etapas do concurso, entre elas a contratação da banca organizadora. A previsão é que o edital do concurso público seja lançado até o mês de setembro.

“A publicação do documento representa a autorização oficial do Estado para a realização do concurso público. O projeto base para elaboração do edital está pronto, e seguiremos para a fase de contratação da empresa que realizará o certame. A previsão é para que em setembro aconteça o lançamento oficial do edital que visa a admissão de novos policiais militares”, destacou o comandante-geral da PM de Sergipe, coronel Alexsandro Ribeiro.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, ressaltou o empenho do Governo de Sergipe na realização de novos concursos públicos. “Nosso Estado tem se destacado na realização de concursos para diversas áreas e na admissão de novos servidores públicos. Ao todo, são 18 concursos públicos sendo gerenciados, dos quais 14 são da atual gestão. No caso da PM, o principal objetivo é recompor o efetivo e reforçar os trabalhos da Segurança Pública que tanto cuida da nossa população”, finalizou.

Foto: Ascom SSP