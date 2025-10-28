AVANÇOS PROMOVIDOS PELO GOVERNO DE SERGIPE VALORIZAM SERVIDORES E FORTALECEM O FUNCIONALISMO PÚBLICO

Fortalecer, aprimorar e ampliar o serviço público são objetivos do Governo de Sergipe. Desde 2023, a gestão estadual tem investido na capacitação de servidores e na criação de novos concursos, com centenas de cursos de qualificação e novas vagas na administração do Estado. O intuito é valorizar o funcionalismo e assegurar à população políticas públicas focadas e atendimento de excelência, compromisso reforçado pelo governo neste Dia do Servidor, 28 de outubro.

Em pouco mais de três anos, já foram ofertadas mais de 470 vagas em cursos de especialização, mestrado e MBA por meio da Escola de Administração Pública e Gestão Governamental de Sergipe (ESAPGESE). São cursos em áreas relevantes, como Direitos Humanos, Direito Público e Licitações e Contratos Administrativos. Além disso, houve 214 iniciativas de capacitação que contemplaram mais de 11 mil servidores em campos estratégicos, incluindo Inteligência Artificial, Contabilidade Pública, Petróleo e Gás, Atendimento Humanizado e idiomas estrangeiros.

Aliada à formação profissional, a aplicação do conhecimento adquirido pelos servidores se materializa em ações práticas que beneficiam a população. É esse o caso da diretora de Proteção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), Ana Carolina Machado. Servidora há 19 anos, ela cursa o mestrado em Direitos Humanos na Universidade Tiradentes (Unit), oferecido pela gestão estadual, e já realizou outras capacitações. Para ela, as oportunidades abrem horizontes e estimulam novas políticas públicas.

Uma dessas políticas é o prêmio Mulheres Negras que Inspiram, criado para reconhecer a contribuição de figuras importantes da população negra feminina de Sergipe e do Brasil. “A ideia da campanha surgiu a partir de um curso promovido pela Escola de Governo, em parceria com o Instituto Motriz, sobre equidade racial. Então, trago esse conhecimento adquirido no mestrado para a SPM e transformo em ações”, explicou ela, para quem o cenário amplo de qualificação a servidores é inédito em seus quase 20 anos no Estado.

Os cursos oferecidos pelo Governo de Sergipe também mudam a realidade de pessoas como o assessor da Superintendência de Educação da Secretaria de Estado da Educação (Seed), Bergson Santos Oliveira. Parte da administração estadual desde 2011, ele estuda inglês na escola de idiomas Yázigi, instituição parceira da Escola de Governo. De acordo com ele, a iniciativa tem contribuído para amplificar suas habilidades interpretativas e comunicacionais e interagir com funcionários públicos de diversos setores da administração.

“Isso permite que, no futuro, eu consiga, até mesmo, participar de cursos internacionais. Na Seed, temos o ‘Sergipe no Mundo’, programa de intercâmbio para alunos da rede pública estadual de ensino. Então, já ajuda nisso também. No âmbito pessoal, tenho conseguido ver filmes em inglês e conversar com a minha filha, com quem eu treino o idioma. Quando você conhece outra língua, melhora a sua. Agradeço muito pela oportunidade que o Governo me deu”, explica ele, que já participou de qualificações de Gestão de Projetos e Gestão Educacional.

Ainda em 2025, novas turmas de idiomas devem ser lançadas pela Escola de Governo, ampliando a oferta de cursos de inglês e francês e introduzindo o espanhol como novidade. Também estão previstos novos cursos de pós-graduação, como Saúde e Segurança no Trabalho e Direito Imobiliário e Patrimônio Público, bem como parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Concursos

A reestruturação do quadro de pessoal da administração estadual também tem avançado desde 2023. Apenas neste ano, já foram oferecidas mil vagas em certames de órgãos e entidades do Estado. Em cerca de três anos, a gestão estadual realizou 960 convocações de aprovados em concurso público. O número de certames realizados e em andamento já chega a 26, promovendo mais oportunidades aos sergipanos.

São concursos em setores estratégicos, a exemplo de Saúde, Educação e Assistência Social. Estão em andamento, ainda, o primeiro concurso público da história da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania e o maior concurso para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos, com quase 900 vagas, ambos homologados recentemente.

Também em 2025, a gestão estadual admitiu 335 novos soldados e oficiais para a Polícia Militar do Estado de Sergipe. Atualmente, também é realizada a seleção para a carreira de auditor fiscal e de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

O Governo de Sergipe ainda avança na preparação de outros importantes concursos, como o do magistério estadual, da recém-criada carreira de analista educacional e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE). A estratégia muda para melhor não só a administração do Estado e os serviços à população, mas a vida de quem é beneficiado pela onda de novos certames.

Transformação

Depois de estudar quase oito anos para concursos, a contadora da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) Roseane Nascimento viu nesse novo momento de Sergipe a sua oportunidade. Em 2023, ela passou no concurso para contadores promovido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e começou a trabalhar em 2024. Para ela, a conquista representa uma virada de chave em sua vida, transformada com a estabilidade da carreira e novas oportunidades. “Esse concurso foi muito surpreendente porque o último tinha sido na década de 1980. Agarrei essa chance com tudo. Eu passava as madrugadas estudando, mesmo tendo uma família para cuidar e meu escritório para dar conta. Então, fiquei muito emocionada quando descobri que tinha passado, pois é uma segurança grande. Para quem almeja ser funcionário público, agora é o momento. Esse governo veio para ficar”, ressalta ela, que mora no município de Itabaiana, agreste central sergipano.

Segundo Roseane, os estudos não terminaram. A contadora afirma realizar uma série de cursos promovidos pela gestão estadual em áreas como Previdência Social e Tributação para aprimorar os serviços à população. “Este é meu segundo Dia do Servidor como concursada, e o que ele representa para mim é valorização e reconhecimento. Somos nós que colaboramos para que o Estado e o país funcionem bem para os cidadãos. Sou muito grata e feliz por ser funcionária pública de Sergipe”, expressa.

Reajustes

A valorização e os avanços, chegam, ainda e sobretudo, para os direitos daqueles que tanto se dedicam ao funcionalismo público. Nos últimos anos, o Governo do Estado tem promovido uma série de reajustes salariais que, mais do que um desejo por parte dos servidores é, também, fonte de atenção por parte da gestão estadual.

Em 2023, primeiro ano da atual gestão, o Governo de Sergipe concedeu um reajuste linear de 2,5% ao funcionalismo, e de 10% para os servidores dos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis da Administração Geral (PCCVs), que representam a maior força de trabalho da administração estadual. O reajuste dos PCCVs beneficia cerca de 18.300 servidores – ativos e inativos – da Administração Geral (PCCV/AG), do Grupo Ocupacional da Saúde (PCCV/Saúde), do Grupo Ocupacional de Engenharia e Arquitetura (PCCV/ENAR), do Quadro de Pessoal do Departamento Estadual de Trânsito (PCCV/Detran) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Sergipe (Samu/SES).

No ano seguinte, o governo estadual concedeu novo reajuste de 10% para os servidores dos PCCVs, destravou a carreira do magistério, junto à qual pactuou reajustes com ganhos de até 15%, e assegurou reajuste de 7% para os servidores das carreiras policiais. Ainda em 2024, o Governo do Estado concedeu reajustes específicos para diversas outras carreiras de Estado, a exemplo dos servidores do fisco, dos procuradores e dos gestores governamentais.

Este ano, o governo dá continuidade à implementação dos acordos pactuados e estabelecidos em leis no ano anterior, como no caso das carreiras policiais, com reajustes que variam de 5,5 % a 7%, e do magistério, áreas essenciais priorizadas nesse primeiro momento, e concedeu novos benefícios para o fisco estadual, agora neste segundo semestre Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, reafirmou seu compromisso com a valorização salarial do funcionalismo e concedeu, a partir de agosto, reajuste de 10% para os servidores estaduais, ativos e inativos, vinculados aos PCCVs do Estado.

Foto: Ascom/Sead