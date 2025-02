AVENIDA BLOQUEADA: SMTT ORIENTA DESVIO DE ROTA DA AVENIDA ANTÔNIO CABRAL POR CRATERA SOB RISCO DE CEDER

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju informou nesta quarta-feira (19), que, a Central de Operações recebeu a ocorrência de uma cratera de aproximadamente 5 metros de extensão interna na Avenida Antônio Cabral, ao lado do estacionamento do Mercado. A área está sob risco de ceder, exigindo bloqueio total da pista, que tem sentido Sul.

A responsabilidade pela obra é da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), que informou que as adequações necessárias serão feitas nesta quinta-feira (20). Dentro desta perspectiva, agentes de trânsito da SMTT estão no local realizando a orientação do transito que deverá ser desviado.

Desvio

Os motoristas que vêm da Avenida João Rodrigues, na lateral do Shopping Parque, e desejam seguir para o Centro, não poderão seguir diretamente pela Avenida Antônio Cabral. A orientação é que os condutores desviem à direita, entrando na Rua Simeão Sobral.

Na manhã da quinta (20),os condutores devem ficar atentos. “Pedimos a todos os motoristas que redobrem a atenção e sigam as orientações de sinalização para garantir a segurança no trânsito”, orienta.

Com informações e foto da AAN