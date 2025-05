Avenida Maranhão projeto de infraestrutura na ordem de R$ 20 milhões

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), está deixando a avenida Maranhão de cara nova com um grande projeto de infraestrutura, drenagem e mobilidade urbana. A intervenção inclui a substituição completa da camada asfáltica, recuperação de calçadas, revitalização de passeios, ciclofaixas, ciclovias e a implementação de nova sinalização vertical e horizontal.

A engenheira responsável pela obra, Giovanna Santana, deu detalhes e explicou a grandiosidade do projeto. “O principal objetivo dessa obra é a drenagem pluvial e a pavimentação asfáltica. O asfalto antigo será fresado e será colocado um novo. Nesta semana, estamos executando a drenagem pluvial”, disse.

Dona Maria José Souza ressaltou o impacto positivo que a reestruturação vai trazer. “Vai ficar muito bom. É uma melhoria importante para essa região. Estávamos precisando muito”, disse.

Egerton Santos Oliveira também mora nas proximidades e relatou como era a situação antes do serviço que está sendo realizado. “Aqui não passava água direitos, os esgotos invadiam as casas. A expectativa é que agora as coisas melhorem. Todos estão achando bom essa ação a prefeitura”,disse.

O investimento de mais esse importante projeto de infraestrutura é de aproximadamente R$ 20 milhões e contempla cerca de quatro quilômetros em cada sentido da via.

Texto e foto AAN