Avenida Tancredo Neves será parcialmente interditada a partir de hoje

A avenida Tancredo Neves será parcialmente interditada a partir desta terça-feira (20), no período das 9h às 17h, em virtude da obra de recuperação da passarela do Detran/SE realizada pelo Governo do Estado, por meio do DER/SE. A conclusão dos serviços está prevista para o dia 6 de junho.

Durante todo o período, a localidade será sinalizada e terá o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) para garantir a fluidez do trânsito e segurança de todos. “A interdição será necessária pela continuidade dos serviços de manutenção, conservação e recuperação da passarela metálica nas proximidades do Detran/SE. Inicialmente, a interdição será no sentido da Avenida Beira Mar, na faixa da direita. Em pouco mais de 15 dias, finalizamos a intervenção, garantindo a segurança dos usuários”, afirmou o diretor técnico do DER, Igor Albuquerque.

Com o investimento de aproximadamente R$ 2,5 milhões, a obra, que foi iniciada em fevereiro deste ano, abrange a substituição de chapas e perfis metálicos danificados; aplicação de prime anticorrosivo, pintura final e acabamento. Com isso, o Governo do Estado de Sergipe e o DER/SE reforçam o compromisso com a mobilidade urbana, e solicitam a compreensão da população durante a intervenção.

Foto: Ascom DER