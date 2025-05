Visconde de Maracaju recebe obra de infraestrutura em toda sua extensão

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) está concluindo mais uma importante obra de infraestrutura na cidade. Trata-se da restauração viária das avenidas Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek, uma das principais vias da Zona Norte, que possui uma extensão de 3,10 km em cada um dos seus dois sentidos e se estende pelos bairros Santo Antônio, Santos Dumont e Cidade Nova.

O coordenador de Obras da Emurb, Júlio César Fonseca, detalhou o projeto que visa melhorar a mobilidade na região. “A obra tem um investimento de mais de R$ 1,5 milhão e contempla a remoção do antigo pavimento para aplicação de uma nova camada asfáltica, reforma das calçadas, construção de ciclovia e implantação de uma nova rede de drenagem. No total, serão aplicadas cerca de 9.500 toneladas de concreto”, explicou.

Ainda segundo Júlio César, a Emurb realizou a implantação de galerias de drenagem para ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais em três vezes ao que ela comporta atualmente. “A nova estrutura de drenagem será implantada desde a Rua São Francisco, ao lado do Terminal de Integração da Visconde de Maracaju, até as imediações do Condomínio Visconde de Maracaju, numa extensão de cerca de 500 metros”, disse.

Texto e foto AAN