‘Aventuras na Fazendinha’ abre a programação de férias do Shopping Jardins

O espetáculo infantil será apresentado aos domingos, a partir de 25 de junho, e terá acesso gratuito

O período de férias da garotada promete ser de muita alegria no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Apresentações de teatro e musical infantil, circuito de brincadeiras e encontros com a Galinha Pintadinha integram o roteiro da diversão. Abrindo a programação, o Shopping Jardins brinda as famílias com o espetáculo ‘Aventuras na Fazendinha’, estrelado pela Cia Kika Tocchetto, de Salvador (BA).

A estreia acontece neste domingo, 25 de junho, às 16 horas, no Espaço Jardins, em frente à Praça de Eventos Ipê, e o acesso será gratuito. Para garantir o ingresso, basta o adulto responsável pela criança realizar a reserva no Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS) clicando na seção ‘Eventos’. Depois, é só retirar as pulseiras de acesso no Balcão de Informações (ao lado do restaurante Tio Armênio). Os ingressos para a primeira apresentação estão esgotados, mas a temporada segue até o dia 16 de julho.

‘Aventuras na Fazendinha’

O espetáculo conduz as famílias a uma jornada emocionante pela vida no campo, a partir das aventuras e descobertas vividas pelos personagens Joãozinho e Mariazinha que, ao chegarem em uma linda fazenda, encontram simpáticos animais. Combinando música, dança e performances circenses, a Cia Kika Tocchetto proporciona uma experiência envolvente e educativa, interagindo com a plateia e sensibilizando crianças e adultos sobre a importância do mundo rural, a relação com os animais e a valorização do meio ambiente.

‘Aventuras na Fazendinha’ será apresentado sempre aos domingos, às 16 horas. Aos sábados, a Cia Kika Tocchetto brindará o público com o musical ‘Dançando com os Bichos’.

Com mais de 15 anos de atuação no cenário artístico, a Cia Kika Tocchetto é um dos principais grupos de dança e entretenimento do Brasil e já realizou mais de 5 mil espetáculos, sendo responsável por grandes performances artísticas na capital bahiana. A diretora, Kika Tocchetto, tem formação em Dança pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e especializações em musicais, realizadas em Nova Iorque e Londres.

Galinha Pintadinha

A programação das ‘Férias na Fazendinha’ conta também com circuito de brincadeiras e encontros com a Galinha Pintadinha. Até o final de julho, as crianças com até 12 anos têm a oportunidade de se divertirem no parque temático com módulos infláveis e obstáculos, piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas, além de escultura da personagem com 5 metros de altura. O circuito da Galinha Pintadinha está localizado na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Os ingressos estão à venda no local.

Encontrinhos

Nos dias 22 e 23 de julho, a querida personagem com penas azulzinhas e um monte de pintinhas estará no Shopping Jardins para interagir com o público e tirar lindas fotos. O acesso será gratuito, mediante realização de reserva no superapp do empreendimento, e os encontros com a Galinha Pintadinha acontecerão em sessões iniciadas às 15h, 15h40, 16h20, 17h, 17h40 e 18h20.

‘Férias na Fazendinha’

O quê? Programação de lazer para a criançada com apresentações de teatro e musical infantil, circuito de diversão e encontros com a Galinha Pintadinha.

Quando?

‘Aventuras na Fazendinha’ – domingos (25 de junho, 2, 9 e 16 de julho), às 16h no Espaço Jardins.

‘Dançando com os Bichos’ – sábados (1º, 8 e 15 de julho), às 16h no Espaço Jardins.

‘Encontro com a Galinha Pintadinha’ – 22 e 23 de julho, às 15h, 15h40, 16h20, 17h, 17h40 e 18h20 no Espaço Jardins.

Circuito da Galinha Pintadinha – Até 30 de julho. Segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h, na Praça de Eventos Ipê.

Onde? Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Eventos com acesso gratuito, mediante reserva no Shopping Jardins SuperApp, exceto o Parque da Galinha Pintadinha, cujos ingressos estão à venda no local.

