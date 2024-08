Avião da Voepass com 58 passageiros e 4 tripulantes cai em Vinhedo, SP

Por volta das 13h30 desta sexta-feira (9), uma aeronave turbohélice, da marca francesa ATR, da empresa Voepass, caiu em Vinhedo, município vizinho de Campinas, no interior de São Paulo, e próximo ao aeroporto de Viracopos, para onde se dirigia vindo de Cascavel, no Paraná. A empresa informou, em nota, que o voo 2283 transportava 58 passageiros e 4 tripulantes.

Sete equipes do Corpo de Bombeiros, integrantes da Defesa Civil e da Polícia Militar estão no local, na rua João Edueta. A via fica próxima da rodovia Miguel Melhado de Campos.

A Voepass Linhas Aéreas informou que acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há, ainda, confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam à bordo. A companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.

Em vídeo feito por pessoas e postados nas mídias sociais, nota-se que o avião perde sustentação e vai caindo em círculo, até se chocar no chão.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da Passaredo (Voepass), de matrícula PTB 2283, registrada na tarde desta sexta-feira.

Investigadores do Cenipa e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) estão seguindo para o local para realizar a Ação Inicial da Ocorrência.

Agência Brasil

Foto: Reprodução / Redes Sociais