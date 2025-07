Avião de pequeno porte cai em Riachuelo; o piloto morreu no local

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe informou nesta sexta-feira (04), que um avião de pequeno porte utilizado na pulverização de plantações caiu entre os municípios de Capela, Riachuelo e Carmópolis.

O piloto da aeronave, Alexandre Farias, de 52 anos, morreu no local.

Equipes da Segurança Pública permanecem no local, e a Polícia Científica seguirá com os trabalhos periciais, por meio do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes.

Foto SSP