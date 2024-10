Avon adota o uso de Inteligência Artificial em campanhas publicitárias

A partir de outubro, a Avon, referência no mercado de beleza, mergulha na Inteligência Artificial (IA) para criar experiências visuais e sensoriais sem precedentes na empresa. A campanha de relançamento da linha de perfumaria Far Away, a mais vendida da marca, traz imagens que traduzem as fragrâncias de forma inédita, incorporando movimento e texturas gerados por IA.

A estratégia foi construída em parceria com a agência criativa, VML Brasil e a produtora Rise, marcando a primeira vez que a Avon usa essa tecnologia para otimizar a criação de conteúdo e proporcionar uma experiência imersiva ao público. A campanha contará com diversos filmes, que serão veiculados em diversas plataformas, como Instagram, TikTok e mídias OOH, refletindo a estratégia digital da Avon.

“Nestes mais de 60 anos da Avon no Brasil, sempre buscamos inovar em nossa comunicação com o que há de mais atual no mercado para nos mantermos relevantes. O uso da IA já é uma realidade e trazer esta tecnologia, de forma transparente, com verdade, faz parte do nosso DNA”, explica Juliana Barros, diretora de Marketing da Avon Brasil. “Essa campanha é um marco para nós e reflete nosso compromisso em continuar a democratizar a perfumaria internacional, mantendo a modernidade e qualidade que nos tornaram referência no mercado”, conclui.

Mercado publicitário nacional se transforma com IA

O uso de IA no setor publicitário vem crescendo exponencialmente. Marcas de diferentes segmentos estão utilizando a tecnologia para personalizar campanhas e gerar conteúdos em escala. Além disso, a IA tem viabilizado a criação de imagens, vídeos e até interações dinâmicas, que podem ser adaptadas em tempo real com base nas preferências dos consumidores. Grandes empresas já utilizam a tecnologia para criar experiências que vão além do visual, trazendo um novo patamar de interatividade e imersão nas campanhas.

A Avon está diretamente inserida neste contexto, valorizando o poder que o cheiro tem de despertar sentimentos únicos. O objetivo é trazer para a tela as sensações vivenciadas ao sentir cada fragrância da marca. Para isso, a influenciadora Rica de Marré foi convidada a descrever o que sentiu ao experimentar cada uma das 5 versões de Far Away e isso é interpretado e ilustrado pela Inteligência Artificial. São cenas cheias de texturas, movimentos fluidos, além dos elementos mais marcantes de cada perfume, como flores e frutas. Esse recurso inédito, cria uma verdadeira imersão visual e sensorial, entregando uma nova forma de conhecer perfumes, que ressoa com o público jovem e digitalmente conectado.

“Com a IA, conseguimos ir além do que imaginávamos ser possível em termos de produção visual, inaugurando uma forma de contar histórias sensoriais que traduzem as fragrâncias e reforçam a identidade da marca”, detalha a diretora.

A adoção da IA reforça o compromisso da empresa em inovar continuamente. O relançamento de Far Away, uma linha com mais de 30 anos de mercado, junto a essa abordagem tecnológica, consolida a Avon como referência entre o público jovem, mantendo sua tradição e qualidade enquanto abraça as tendências globais de consumo.

“Estamos apenas começando a explorar o potencial da Inteligência Artificial em nossas campanhas e essa é a primeira de muitas inovações que virão. A IA vai continuar a nos permitir criar experiências cada vez mais personalizadas e imersivas, conectando de forma mais profunda nossos produtos ao público. O futuro da publicidade está na integração de tecnologia e criatividade, e a Avon estará sempre à frente nessa jornada”, finaliza Juliana.

Sobre a Avon

Avon, parte do grupo Natura & Co desde 2020, é uma das maiores empresas de venda direta no mundo. Fundada em 1886, trabalha pela elevação da autoestima, democratização da beleza e a promoção do empreendedorismo feminino. Desde 1958 no Brasil, concentra no país sua maior operação. Avon é mais do que uma empresa de beleza: é um movimento global pela autonomia das mulheres, com um modelo de negócios ancorado na inovação, geração de oportunidades e na ampliação de suas habilidades empreendedoras, com o objetivo de fortalecer as economias e impactar positivamente a sociedade. Seu portfólio diverso inclui produtos inovadores e de alta tecnologia, com marcas reconhecidas mundialmente como as linhas de maquiagem Avon e Color Trend, as linhas de cuidados Renew e Avon Care e os perfumes Far Away e 300km. Além disso, suas revistas também oferecem diversos itens para Moda & Casa.

Para obter mais informações sobre a Avon, visite o visite o site: www.avon.com.br.

Fonte: Assessoria Avon – Foto: Reprodução/Avon