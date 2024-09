Avon anuncia Valéria Conceição como nova líder de perfumaria

A executiva, que já atua na empresa há mais de 20 anos, assume o desafio alavancar a estratégia de fragrâncias, ampliando a presença da marca no mercado brasileiro

A Avon tem o prazer de anunciar Valéria Conceição como sua nova Líder de Perfumaria. Com uma trajetória de mais de duas décadas na empresa e quatro anos de experiência específica em fragrâncias, Valéria será a responsável por liderar uma fase de renovação estratégica, com o objetivo de elevar a marca e ampliar sua influência no mercado brasileiro.

A chegada de Valéria marca um momento importante para a Avon, que está focada em reafirmar um dos seus principais pilares: democratizar a perfumaria internacional para o público brasileiro. Valéria terá o desafio de reforçar a posição da Avon como uma marca moderna e inovadora, conhecida mundialmente por sua capacidade de oferecer produtos de alta qualidade a preços acessíveis. Este compromisso visa conectar a marca de maneira significativa com um público jovem e exigente, destacando a relevância e a inovação contínua da Avon em um mercado competitivo e dinâmico.

Com lançamentos recentes como o LOV|U Connected, a Avon reafirma seu compromisso com produtos que aliam modernidade e sofisticação. Valéria Conceição terá a missão de assegurar que esses valores de inovação e excelência sejam constantemente refletidos nas novas ofertas da marca, fortalecendo a posição da Avon como referência global em perfumaria.

Com uma sólida formação em comunicação, gerenciamento de negócios e desenvolvimento de produtos, Valéria traz para seu novo desafio um profundo conhecimento das diversas áreas e unidades da Avon. Sua nomeação reforça o compromisso da empresa com a valorização do protagonismo feminino e a promoção de uma cultura inclusiva e diversa, que são valores centrais da Avon.

“Como mulher negra, construí grande parte da minha trajetória neste ambiente repleto de mulheres líderes e inspiradoras, e que valoriza a diversidade em sua essência. Alinhado a meus valores, estou muito entusiasmada com a oportunidade de contribuir para a evolução da marca nessa nova fase de nossa perfumaria”, afirma a executiva.

Graduada em Publicidade e com especialização em Gestão de Negócios pela FGV, Valéria é reconhecida por seu perfil de liderança inspiradora e seu envolvimento com comunicação, coletivos femininos e diversidade. Sua experiência e alinhamento com os valores da Avon são fundamentais para a nova fase de modernização que a marca está vivenciando.

