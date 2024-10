Avon aposta em modernização da perfumaria para atrair a atenção da Geração Z

Redes sociais e inovação têm remodelado a maneira de consumir produtos de beleza entre os jovens brasileiros

Atenta às principais tendências de consumo da Geração Z, a Avon, referência no mercado de beleza, tem investido no seu amplo portfólio de perfumaria para se aproximar cada vez mais desse público jovem. Como parte dessa estratégia, a empresa recentemente lançou LOV|U Connected, uma fragrância floral frutal, que é a cara das brasileiras e realizou o relançamento da linha de Far Away, uma das mais tradicionais e conhecidas da perfumaria Avon, que além do bom custo-benefício já conhecido pelas consumidoras, agora vem com uma nova identidade visual, reafirmando o seu comprometimento com a alta modernidade e sofisticação da perfumaria internacional.

Esse movimento está alinhado ao atual comportamento dos jovens nascidos entre a segunda metade da década de 1990 e 2010, que tem impactado significativamente o mercado de beleza. De acordo com um estudo da Statista, plataforma alemã de coleta de dados, essa geração gasta em média US$ 2 mil (R$ 11 mil) por ano em produtos de beleza.

Juliana Barros, diretora de Marketing da Avon Brasil, enxerga essa dinâmica como uma oportunidade de peso para não apenas impulsionar os negócios da Avon, mas também ditar novos caminhos para o mercado de perfumaria nacional. “O Brasil é apaixonado por boas fragrâncias e cosméticos, o que se reflete entre os mais jovens ávidos por novidades, diversidade e inovação. Isso abre um leque de horizontes para os players de perfumaria, que necessitam investir cada vez mais em qualidade e dando acesso à todos os públicos”, observa Juliana.

No Brasil, o setor destaca-se por ser o segundo maior do mundo, conforme dados da Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), ficando atrás somente dos Estados Unidos, com movimentações que chegam a R$ 16 bilhões ao ano. A associação indica, ainda, que 78% dos brasileiros consomem algum tipo de fragrância.

Para acompanhar esse cenário aquecido, a Avon conta com um robusto e diverso portfólio de perfumes, que são desenvolvidos em parceria com perfumistas renomados das principais Casas de Fragrância do mundo. A marca Far Away, que acaba de ser relançada no Brasil, por exemplo, destaca-se por seus mais de 25 anos de presença no mercado mundial, conquistando mulheres elegantes. “Somos referência no mercado, com produtos que dialogam com tendências globais e ainda mantêm uma herança que conecta tradição e inovação. Com isso, estamos trazendo luz para um novo momento da perfumaria Avon, que tem em seu DNA refletir experiências olfativas modernas, com base em ingredientes reconhecidos internacionalmente – claro, tudo isso de forma democrática, valor inegociável para Avon”, conta a executiva.

Mundo digital ditando regras

Atrelada ao consumo de produtos de beleza, as redes sociais têm sido fundamentais para esse movimento da Geração Z. Uma recente pesquisa intitulada “Using TikTok as a Search Engine”, divulgada pela Adobe, indicou que 64% dos jovens utilizam o TikTok como mecanismo de busca. Entre os assuntos buscados aparecem dicas de moda (30%), dicas de beleza (29%), recomendações de produtos (25%) e novos produtos ou serviços (25%).

“O TikTok é um nítido exemplo de plataforma com alto poder de viralização com entregas para a grande audiência, ajudando a criar laços ainda mais sólidos com o público jovem. Para além do Tik-Tok, estamos atentos nos espaços em que essa geração está presente, para promover uma conexão mais próxima e que corresponda às suas necessidades, seja na perfumaria ou em outros segmentos de beleza”, finaliza Juliana.

Sobre a Avon

Avon, parte do grupo Natura & Co desde 2020, é uma das maiores empresas de venda direta no mundo. Fundada em 1886, trabalha pela elevação da autoestima, democratização da beleza e a promoção do empreendedorismo feminino. Desde 1958 no Brasil, concentra no país sua maior operação. Avon é mais do que uma empresa de beleza: é um movimento global pela autonomia das mulheres, com um modelo de negócios ancorado na inovação, geração de oportunidades e na ampliação de suas habilidades empreendedoras, com o objetivo de fortalecer as economias e impactar positivamente a sociedade. Seu portfólio diverso inclui produtos inovadores e de alta tecnologia, com marcas reconhecidas mundialmente como as linhas de maquiagem Avon e Color Trend, as linhas de cuidados Renew e Avon Care e os perfumes Far Away e 300km. Além disso, suas revistas também oferecem diversos itens para Moda & Casa.

