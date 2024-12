Avon Care leva hidratação e revitalização às praias do Nordeste com ativações de verão

Marca de cuidados com rosto e corpo da Avon desembarca no Ceará e em Pernambuco, requalificando espaços na orla para lazer e práticas esportivas, com ações gamificadas para os banhistas e campeonato de vôlei de praia com a bi-campeã olímpica Jaqueline Carvalho.

Líder na Venda Direta na categoria de Cuidados com o Rosto no Brasil, a Avon chega às praias do Futuro, em Fortaleza, e do Quartel, em Olinda, com o Tour Avon Care de Verão. Em dezembro, a ação levará às orlas iniciativas de cuidados com a pele, lazer e diversão, celebrando a estação mais quente do ano com os consumidores locais. As ativações, que destacam os hidratantes faciais da linha Avon Care, marca de cuidados diários da Avon, incluem revitalização de espaços na orla, torneios esportivos, e ações interativas que reforçam o propósito da marca: democratizar o skincare e expandir o sentido de cuidado que dá nome à linha.

A estreia da tour será no próximo dia 14, na barraca Órbita Blue, instalada na Praia do Futuro, na capital cearense, com a revitalização de 50 guarda-sóis, que receberão a identidade visual de Avon Care, além de um lounge da marca. Para apresentar o portfólio da linha, no melhor estilo praiano, a marca levará carrocinhas personalizadas e ações gamificadas, em que o público poderá ganhar produtos Avon Care e brindes exclusivos, como bonés, garrafas térmicas e até produtos da marca.

Do Ceará, a tour desce pelas águas mornas do litoral nordestino até chegar em Pernambuco. Especificamente em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Por lá, as areias da Praia do Quartel terão um total de oito quadras de vôlei requalificadas, com a instalação de novas redes, fitas de marcação dentro/fora e bolas profissionais. Para marcar a entrega, no dia 20 de dezembro, Avon Care promoverá um campeonato de vôlei sob o comando, ou melhor, arbitragem, da ex-jogadora de vôlei Jaqueline Carvalho, pernambucana, bicampeã olímpica e ícone do vôlei nacional. O torneio contará com a participação de personalidades locais e certamente deixará a penúltima sexta-feira de 2024 ainda mais especial para os banhistas e público local.

Ainda na praia em Olinda, os visitantes também poderão participar de ações interativas no lounge Avon Care, ganhar produtos e brindes personalizados. “O verão é um momento especial para estarmos ainda mais próximos do nosso público, criando experiências que unem cuidados, lazer e bem-estar. Com o Tour Avon Care, queremos mostrar que o cuidado vai além da pele – é sobre saúde, dia-a-dia e também lazer. É assim que reforçamos o compromisso em atender às necessidades dos nossos consumidores, sobretudo do Nordeste, região tão importante para nós”, destaca Valéria Campos, gerente de Cuidados com o Corpo e Rosto da Avon Brasil.

Hidratantes Avon Care: leveza e eficácia para o verão

A linha Avon Care é composta por seis opções de hidratantes faciais 5 em 1, que oferecem hidratação de até 24 horas, rápida absorção, textura leve e não oleosa, ideal para o clima quente e úmido das regiões tropicais. São eles: Avon Care Creme Facial Hidratante Vitaminado (27,99); Avon Care Creme Facial Hidratante Antissinais (R$27,99); o Avon Care Gel Creme Matificante (R$27,99); Avon Care Creme Facial Uniformizador (R$ 27,99); Avon Care Noturno (R$ 27,99) e Avon Care Creme Facial Hidratante A linha para o rosto também conta com sabonetes faciais para uso diário com multibenefícios 3 em 1 e conta com sabonete facial, esfoliante, tônico, água micelar e máscara de pepino que é queridinha de muitos consumidores.

Os produtos estão disponíveis no e-commerce da Avon (www.avon.com.br) e na Revista da Beleza Avon, com Consultoras de Beleza em todo o Brasil.

Sobre a Avon: Avon, parte do grupo Natura desde 2020, é uma das maiores empresas de venda direta no mundo. Fundada em 1886, trabalha pela elevação da autoestima, democratização da beleza e a promoção do empreendedorismo feminino. Desde 1958 no Brasil, concentra no país sua maior operação, com mais de um milhão de Representantes da Beleza Avon. Avon é mais do que uma empresa de beleza: é um movimento global pela autonomia das mulheres, com um modelo de negócios ancorado na inovação, geração de oportunidades e na ampliação de suas habilidades empreendedoras, com o objetivo de fortalecer as economias e impactar positivamente a sociedade. Seu portfólio diverso inclui produtos inovadores e de alta tecnologia, com marcas reconhecidas mundialmente como as linhas de maquiagem Avon e Color Trend, as linhas de cuidados Renew e Avon Care e os perfumes Far Away e 300km. Além disso, suas revistas também oferecem diversos itens para Moda & Casa. Para obter mais informações sobre a Avon, visite o site: www.avon.com.br.

Por Rebeca Teixeira – foto ilustração