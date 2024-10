Avon convida público a participar do Outubro Rosa ativamente

Como incentivo às mulheres a cuidarem de suas mamas e receberem informação de qualidade, a marca lançou a campanha #EstarComElas apresentando versão exclusiva da Loção Corporal Avon Care, com 100% do lucro revertido em saúde e direito das mulheres

Com a chegada de outubro, a Avon deu início a divulgação de um de seus principais projetos sociais em prol da saúde da mulher, público-alvo de grande parte de seu portfólio, na campanha de conscientização sobre o câncer de mama. Reconhecida por suas campanhas no tema, pela oferta de materiais de apoio com informação de qualidade e investimentos para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce em todo o país a empresa tem trabalhado junto a seu instituto para que as mulheres conheçam seus riscos, sinais e sintomas, e saibam como agir em caso de diagnóstico da doença. É a partir dessa iniciativa que surge a campanha #EstarComElas, que apoia mulheres de todo o país a terem acesso facilitado a todas as informações necessárias sobre o câncer de mama.

A Avon não se limita ao Outubro Rosa em suas iniciativas, porém, acompanha a tendência do movimento mundial do mês para potencializar as campanhas, através de produtos exclusivos e comunicações mais massivas. Em 2024, a empresa retornou com o lançamento da embalagem exclusiva de Avon Care Óleo de Coco Loção Decorada Corporal 700ml, famoso por seu alto poder de hidratação restauradora. Para incluir o público consumidor como agente de mudança, o lançamento especial está disponível com preço promocional (R$39,90), fazendo parte da iniciativa Oferta do Bem, em que 100% do lucro da venda dos produtos participantes é investido em saúde e direito das mulheres.

A proposta da Oferta do Bem estabelece uma troca mútua entre cliente e empresa, incentivando a compra de produtos ícones do portfólio Avon, e que já possuem grande adesão do público, de forma que inclua o consumidor às iniciativas sociais promovidas pela Avon. Movimentos como esse criam uma parceria entre ambas as partes, e vão além do incentivo ao consumo, engajando o consumidor a atuar coletivamente em prol de um bem maior.

Assim como outros produtos do portfólio da marca, a Loção Corporal Avon Care pode ser adquirida com uma consultora de beleza ou através do e-commerce https://www.avon.com.br/:

A Campanha #EstarComElas

Neste ano, no Outubro Rosa, a Avon, por meio da causa da atenção ao Câncer de Mama promove a campanha #EstarComElas, que visa destacar e promover o cuidado com as mamas. Para maximizar o alcance e a qualidade da informação, a campanha está sendo veiculada nas plataformas digitais do Instituto Avon, recentemente incorporado pelo Instituto Natura. Além das redes sociais, uma landing page exclusiva foi criada, oferecendo uma variedade de recursos informativos, incluindo os guias de bolso “Jornada das Mamas” e “Câncer de Mama”, que contém informações básicas como sintomas, direitos das pacientes, onde buscar orientação e dicas sobre a saúde das mamas. A página também apresenta um mapa detalhando locais e datas para as Carretas da Mamografia, um projeto do Hospital de Amor, que oferece exames gratuitos à população.

“Nossa missão diária é fornecer informações precisas e promover a conscientização sobre o câncer de mama, com foco no que é verdadeiramente essencial: o bem-estar das mulheres, a adoção de hábitos saudáveis e a garantia de seus direitos. Queremos ser uma rede de suporte para inúmeras mulheres que precisam exercer seus direitos à saúde e, para isso, é fundamental que eles sejam conhecidos”, destaca Daniela Grelin, Diretora Executiva de Direitos e Saúde das Mulheres e Comunicação Institucional do Instituto Natura.

