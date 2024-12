Avon expande presença no mercado varejista nacional

Marca abre sua loja própria no Mercado Livre e chega à rede Bel Cosméticos, além de ampliar parceria com a Soneda para outras lojas no Estado de São Paulo

A Avon, referência no mercado de beleza, anuncia expansão em sua presença no varejo físico. Em dezembro, com a inauguração de sua loja própria no Mercado Livre e a chegada à rede Bel Cosméticos, a marca reforça sua estratégia de omni-canalidade, oferecendo novas experiências de compra aos consumidores em diferentes canais. Essa expansão também inclui a ampliação da parceria com a rede Soneda, com novos pontos de venda no Estado de São Paulo.

A marca estará disponível em mais de 25 lojas da Bel Cosméticos, localizadas em estados como Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros, além de estrear sua loja própria no Mercado Livre. Itens de maquiagem, cuidados faciais, cuidados corporais e cabelos das linhas Powerstay, Color Trend, Avon Care, Renew e Advanced Techniques estarão disponíveis para os consumidores nesses pontos de venda.

“Estamos vivendo um momento de expansão para a marca. A Avon entrou em uma tendência positiva de crescimento no Brasil e, com a expansão para o varejo, seguimos fortalecendo a marca e nossa conexão com os consumidores. A chegada ao Mercado Livre, à Bel Cosméticos e a ampliação da parceria com a Soneda são passos importantes para alcançar ainda mais pessoas que buscam praticidade, qualidade e inovação no cuidado pessoal”, afirma Agenor Leão, Vice-Presidente de Negócios da Natura e Avon no Brasil.

Essa presença física nos novos pontos de venda tem como objetivo oferecer ao público uma experiência diferenciada, em que os consumidores podem ver, tocar e experimentar os produtos, em locais como shoppings e lojas de rua, atendendo à crescente demanda por uma experiência de compra mais fluida e acessível. No caso da Bel Cosméticos, a Avon chega a um público da classe A/B, com uma presença em regiões premium.

Omnicanalidade com Mercado Livre

A estratégia de expansão da Avon reflete um movimento claro em direção à integração entre os canais físico e digital, permitindo uma experiência de compra omnicanal para os consumidores. A chegada ao Mercado Livre não só amplia o awareness, como também facilita o acesso dos clientes a uma gama completa de produtos, com a praticidade da compra online e a entrega rápida.

Com sua loja no Mercado Livre, a Avon reforça seu compromisso de atender às necessidades de um público que valoriza a conveniência das compras online, enquanto a presença em lojas físicas oferece uma experiência mais direta e sensorial. “A ideia da Avon de democratizar o acesso à beleza, se amplifica nestes novos canais, oferecendo aos consumidores a flexibilidade de escolher como e onde querem fazer suas compras”, complementa Leão.

Crescimento e Inovação

A Avon tem se destacado pela sua capacidade de inovar. A empresa registrou aumento de receita líquida no terceiro trimestre de 2024 e continuará investindo na diversificação de seus canais, sem deixar de lado a importância da venda direta com suas consultoras. A estratégia de expansão no varejo, além de fortalecer a marca, também contribui para aumentar a demanda nos canais tradicionais de venda direta, gerando um efeito positivo e contínuo para o negócio.

Com categorias estratégicas como maquiagem, cuidados com a pele e cabelo, a Avon também irá explorar o mercado de presentes, uma das categorias mais procuradas no varejo. Cada vez mais próxima dos seus consumidores, a companhia combina a tradição e o relacionamento da venda direta com a inovação e a acessibilidade do varejo físico e digital. Com uma visão voltada para o futuro, a marca segue em expansão, consolidando seu lugar como referência em cosméticos e cuidados pessoais na América Latina.

O vice-presidente explica que os negócios estão continuamente em evolução e já somos um ecossistema de marcas que vai além do portfólio de cosméticos. “A Avon é uma marca muito querida pelos consumidores. Além de ter produtos de qualidade, inovadores e com valores acessíveis, nossos clientes costumam ter memórias afetivas positivas evocadas pela marca. Nesse sentido, temos nos dedicado a evoluir de forma contínua a estratégia de venda omnicanal, combinando o relacionamento próximo e a recomendação de produtos das nossas consultoras, com a conveniência e a experiência de compra dos canais físicos com a interatividade dos canais digitais para aproximar ainda mais a marca dos consumidores”, conclui.

Sobre a Avon

Avon é uma das maiores empresas de venda direta no mundo. Fundada em 1886, trabalha pela elevação da autoestima, democratização da beleza e a promoção do empreendedorismo feminino. Desde 1958 no Brasil, concentra no país sua maior operação. Avon é mais do que uma empresa de beleza: é um movimento global pela autonomia das mulheres, com um modelo de negócios ancorado na inovação, geração de oportunidades e na ampliação de suas habilidades empreendedoras, com o objetivo de fortalecer as economias e impactar positivamente a sociedade. Seu portfólio diverso inclui produtos inovadores e de alta tecnologia, com marcas reconhecidas mundialmente como as linhas de maquiagem Avon e Color Trend, as linhas de cuidados Renew e Avon Care e os perfumes Far Away e 300km. Além disso, suas revistas também oferecem diversos itens para Moda & Casa.

Para obter mais informações sobre a Avon, visite o site: www.avon.com.br .

Texto e foto Rebeca Teixira