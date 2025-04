Axé Vinil, Club 80 e Arthur Matos agitam o Clube do Fogo neste fim de semana

Boa música e deliciosos cortes de churrasco, esse é o combo perfeito para o fim de semana. Proporcionando essa experiência completa de diversão e gastronomia, o Shopping Jardins brinda as famílias com o Clube do Fogo. O evento acontece neste sábado, 12 de abril, das 12h às 21h, e no domingo, 13 de abril, das 12h às 20h, no Estacionamento B, próximo à portaria de acesso às Lojas Americanas.

O acesso é gratuito e, além de poder saborear um bom churrasco, o público vai curtir a boa música ao vivo feita por artistas da cena cultural sergipana. Já o espaço kids com brinquedos infláveis torna a experiência ainda mais divertida para a garotada.

No sábado (12), o cantor e compositor Arthur Matos abre a programação musical do Clube do Fogo às 14 horas. Sua música transita entre os gêneros folk e indie, refletindo influências de artistas como Elliott Smith. Arthur já ultrapassou a marca de um milhão de reproduções no Spotify, consolidando-se como uma das revelações da música brasileira.

Às 16 horas, a banda On The Rox sobe ao palco para agitar o público com interpretações únicas de clássicos do pop e rock. Encerrando a programação do sábado, a Club 80 convida a plateia a embarcar em uma viagem no tempo. A partir das 18 horas, a banda apresenta um repertório diversificado de sucessos, que passeia entre as décadas de 1970, 1980 e 1990. Formado em 2008, o grupo é conhecido por suas performances animadas em eventos e casas noturnas locais, oferecendo ao público uma experiência nostálgica e envolvente.

No domingo (13 de abril), os músicos Val e Julio abrem o palco do Clube do Fogo às 14 horas com um repertório que abrange o rock nacional, internacional, MPB e reggae. Em seguida, a banda Axé Vinil promete colocar todo mundo para dançar ao som de grandes sucessos da música baiana das décadas de 1980 e 1990. A apresentação com performances animadas que celebram a energia e a nostalgia do axé music acontece a partir das 16 horas.

Fechando o festival, o cantor Matheus Andrade apresenta-se a partir das 18 horas, brindando o público com um repertório versátil e repleto de samba e pagode.

No diversificado cardápio do Clube do Fogo, estão proteínas preparadas a partir de diferentes técnicas, como Costelinha BBQ, Fraldinha, Cupim, Picanha, Costela Fogo de Chão, Linguiça Artesanal e Espetinhos. Os pratos têm valores a partir de R$20.

Clube do Fogo

O quê? Festival com muita música e comida boa feita na brasa.

Quando? Sábado, 12 de abril de 2025, das 12h às 21h. Domingo, 13 de abril, das 12h às 20h.

Onde? Estacionamento B do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito. Pratos com valores a partir de R$20.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação