Ayslan Monteiro lança o livro “Estúpido Cupido” em Aracaju neste sábado

A Livraria Escariz do Shopping Jardins receberá, neste sábado, 19 de julho, às 15h, o autor Ayslan Monteiro para o lançamento do seu segundo romance, “Estúpido Cupido”. A entrada é gratuita e aberta ao público — uma excelente oportunidade para quem deseja conhecer o autor e prestigiar o encontro com sua nova obra.

Publicada em fevereiro de 2025 pela Harlequin, “Estúpido Cupido” combina comédia romântica, toques de fantasia e humor ácido. O protagonista é Theo, um gay imortal que atua como Cupido, o deus do amor — mas só pode unir casais heterossexuais. Responsável pelo maior aplicativo de relacionamentos do século, ele enfrenta dilemas pessoais quando tenta sabotar seu próprio sistema para se entregar à paixão e ficar com seu grande amor secreto — um sócio e amigo querido.

Ayslan Monteiro nasceu em Aracaju, atua como redator publicitário em São Paulo e tem forte conexão com sua terra natal. Autor de “Te vejo na final”, também recebido calorosamente pelo público, Monteiro retorna à capital sergipana para compartilhar essa história ousada e bem-humorada, que já soma ótimas avaliações em plataformas digitais.

Durante o evento, o autor realizará sessão de autógrafos e fotos com os leitores – uma oportunidade para conhecer um pouco do processo de criação do romance que mistura mitologia reimaginada, dilemas emocionais contemporâneos e representatividade queer.

Lançamento do livro “Estúpido Cupido”

O quê? Bate-papo, sessão de fotos e autógrafo com o autor Ayslan Monteiro.

Quando? Sábado, 19 de julho, às 15h.

Onde? Livraria Escariz do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Entrada? Gratuita.

Foto: Arquivo do escritor – Lotti+Caldas Comunicação