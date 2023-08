Azul anuncia voos diretos entre Belo Horizonte e Aracaju

O turismo de Sergipe ganhou um reforço importante. A partir do dia 29 de outubro, voos diretos vão conectar Aracaju a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O anúncio foi feito pela Azul Linhas Aéreas na segunda-feira, 7. Vale destacar que a nova operação é resultado de tratativas e ações do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), com a companhia aérea.

O secretário do Turismo, Marcos Franco, ressalta que os novos voos são frutos importantes da gestão da Setur, que, no primeiro semestre deste ano, realizou diversas reuniões com a operadora de turismo e também fez investimentos em mídia, como ações de divulgação e de promoção do Destino Sergipe nos mercados emissivos.

Em Aracaju, a operação da Azul terá aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 passageiros. “Isso, sem dúvida, é resultado do trabalho realizado junto à companhia aérea, por meio de tratativas de desenvolvimento da atividade turística no estado. O investimento em ações de promoção sinaliza um aumento da demanda para os próximos períodos. Apostando nisso, a Azul colocou mais esses voos”, avalia o secretário Marcos Franco.

Os voos entre o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, e o Aeroporto Internacional Santa Maria, em Aracaju, serão sempre às terças-feiras, quintas-feiras e domingos (veja tabela com os dias e horários abaixo). Dessa forma, os turistas terão mais opções de voos para conhecer Sergipe, podendo aproveitar a gastronomia do estado, além dos passeios e festas típicas no País do Forró.

Frequência e horários dos voos Confins (CNF) – Aracaju (AJU)

Origem Saída Destino Chegada Frequência

Confins 13h10 Aracaju 15h10 Terça e quinta-feira

Confins 08h50 Aracaju 10h50 Domingo

Aracaju 15h55 Confins 17h55 Terça e quinta-feira

Aracaju 11h35 Confins 13h35 Domingo

Foto: Ascom/Azul