Bahia tem alta de 60% na chegada de turistas estrangeiros em 2025

Por Hugo Julião*

Entre janeiro e julho de 2025, a Bahia recebeu 117.366 turistas estrangeiros, número que representa um crescimento de mais de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando pouco mais de 71 mil visitantes internacionais chegaram ao estado. Esse avanço coloca a Bahia acima da média nacional e reforça sua posição como destino de destaque no Brasil.

No mesmo intervalo, o Brasil contabilizou cerca de 5,95 milhões de turistas estrangeiros, o que representa um aumento de 47,5% em relação a 2024. Ou seja, enquanto o país como um todo vive um momento de recuperação e expansão no setor de turismo internacional, a Bahia avança em ritmo ainda mais acelerado.

O desempenho do estado é atribuído a uma combinação de fatores, como a diversidade de atrativos turísticos — que vão do patrimônio histórico ao litoral, passando por cultura popular e religiosidade —, e também a ações de promoção específicas voltadas ao público estrangeiro. Há também investimentos em infraestrutura turística e ampliação da conectividade aérea, que facilitam o acesso ao destino.

Entre os países que mais enviaram visitantes à Bahia em 2025, a Argentina lidera com mais de 51 mil turistas. Portugal aparece em segundo lugar, seguido por Uruguai, França e Itália. O perfil dos visitantes é variado, com interesse em experiências culturais, gastronômicas, ecológicas e de lazer.

Os números reforçam a importância do turismo internacional para a economia do estado, contribuindo para a geração de empregos e movimentação da cadeia produtiva em diversas regiões da Bahia.

A expectativa é de que, com a continuidade das ações de promoção e o fortalecimento de rotas internacionais, o crescimento do fluxo de estrangeiros se mantenha nos próximos períodos.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE