O bairro Farolândia acolheu o movimento Avança Aracaju

O bairro Farolândia acolheu calorosamente o movimento Avança Aracaju

Mais uma ação onde o reconhecimento pelo trabalho realizado e a esperança de evolução foram confirmados pela participação popular. O quarto ato promovido pelo movimento Avança Aracaju chegou à zona Sul de Aracaju, levando propostas, ideias e projetos do pré-candidato Luiz Roberto para a população do bairro Farolândia, na noite desta quinta-feira, 18. O ato ocorreu na chácara Macêdo Brilho, reunindo moradores, lideranças da comunidade, correligionários, pré-candidatas e pré-candidatos a vereador do agrupamento.

Representação Feminina

Uma grata surpresa foi a participação da deputada estadual e pré-candidata a prefeita em Nossa Senhora do Socorro, Carminha Paiva, que suspendeu por instantes sua intensa agenda de pré-campanha para trazer sua palavra aos aracajuanos e seu apoio à pré-candidatura de Luiz Roberto. “Fiquei muito feliz com o que vi aqui hoje. A participação maciça da comunidade mostra que sabem que esses avanços não podem parar. Em nome do Republicanos Mulher, movimento que presido, Venho trazer o meu abraço e votos de sucesso a Luiz Roberto, pois ele é, sem dúvida, a melhor opção para Aracaju continuar avançando”, disse a pré-candidata ao se despedir para continuar sua programação no município vizinho.

Representando o governador, que não pôde estar presente por problemas com seu vôo de retorno a Aracaju, o também deputado estadual e secretário de Estado da Casa Civil, Jorge Araújo Filho, destacou o que ele definiu como “crescimento encorpado” da pré-campanha de Luiz Roberto. “Nas últimas semanas temos visto adesões representativas se somando ao nosso projeto, a exemplo do ex-deputado federal Valadares Filho e o ex-governador Jackson Barreto. Aqui, também contamos hoje com os ex-deputados Francisco Gualberto e Adelson Barreto, todos trazendo o seu apoio por acreditar que Luiz Roberto é o mais preparado para ampliar os avanços obtidos na gestão de Aracaju”, ratificou.

Mais recente integrante do movimento Avança Aracaju, o ex-deputado federal Valadares Filho chamou a atenção para análise da história e do compromisso com Aracaju das pessoas que ali estavam. “Temos aqui uma demonstração inequívoca de amor e responsabilidade com Aracaju. Se forem somar os feitos dos aqui presentes, temos um conjunto revolucionário de obras e realizações. Por isso, Luiz Roberto, esse movimento em apoio ao seu nome é o que mais cresce”, registrou.

Capacidade e Humildade

O prefeito Edvaldo Nogueira destacou que Luiz Roberto nunca se intimidou com os desafios que lhe foram impostos e sempre demonstrou uma dedicação extraordinária na administração municipal e, mais recentemente, na sua passagem pela secretaria da infraestrutura estadual. “Luiz foi o maior presidente da história da Emsurb, quando iniciou rodando Aracaju na boleia de um caminhão para saber o que era coleta de lixo e, mais recentemente, como lembrou o governador Fábio Mitidieri, vinha realizando um trabalho histórico à frente da Sedurbi. Eu tenho certeza, e vou envidar todos os esforços para que ele seja um prefeito que avance sobre todos os marcos da nossa gestão. Aracaju merece e ele tem talento, responsabilidade e competência para tal”, afirmou Edvaldo Nogueira.

Interagindo com a comunidade, o pré-candidato Luiz Roberto descreveu em detalhes a situação do loteamento Barroso, as obras da Praça da Juventude, as necessidades do ginásio Francão e da unidade de saúde Augusto Franco, todas situadas no bairro. O pré-candidato também elencou quais serão suas prioridades, caso seja eleito.

“Temos uma necessidade urgente de ampliar a capacidade de atendimento da nossa rede de saúde, sobretudo, da construção de um centro de atendimento especializado e de um centro de diagnóstico por imagem na zona de expansão. Do mesmo modo devemos ampliar as vagas para o ensino infantil, investindo ainda no ensino em tempo integral, incorporando disciplinas como cidadania, educação financeira e empreendedorismo, para capacitar nossos jovens para os atuais desafios. Sei disso porque fui construído no operacional e não nos gabinetes”, declarou o pré-candidato.

Também participaram do ato os vereadores Professor Bittencourt , Joaquim da Janelinha, que é da comunidade, Vinicius Porto, integrantes de movimentos sociais e representantes de entidades dos bairros Farolândia e Atalaia.

