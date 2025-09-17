Bairro Industrial recebe segunda edição do “Tamo Junto Aracaju” neste sábado

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), convida os veículos de imprensa para a segunda edição do projeto ‘Tamo Junto Aracaju’, que será realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Dom José Vicente Távora, no bairro Industrial, neste sábado, 20. Com mais de 100 serviços e atividades disponíveis para a comunidade, o evento contará com a participação de 19 órgãos da administração municipal. As ações acontecem das 8h às 13h.

Os moradores terão acesso a atendimentos médicos, vacinação, orientações e serviços sociais, atividades esportivas e culturais, doação de mudas, vacinação e microchipagem de cães e gatos, além de iniciativas voltadas ao empreendedorismo e à empregabilidade. Na primeira edição do Tamo Junto, realizada no bairro Lamarão, a Prefeitura de Aracaju registrou a participação de quase 800 pessoas que buscaram os serviços oferecidos.