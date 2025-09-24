Bairro Jabotiana recebe ação gratuita nesta quarta-feira com palestra e aula de yoga

A Associação de Moradores do Sol Nascente/JK, no bairro Jabotiana, será palco de um dia especial de conscientização e cuidado com a saúde mental. Na próximo quarta-feira, dia 24 de setembro, a entidade recebe atividades abertas à comunidade dentro da campanha Setembro Amarelo, movimento nacional de prevenção ao suicídio.

O evento é uma realização da Equilíbrio Clínica Dia e tem como tema “A sua vida importa”, lema que reforça a importância do acolhimento, da informação e do equilíbrio emocional como formas de valorizar a vida. A programação será gratuita e inclui dois momentos principais:

14h às 15h – Palestra sobre autocuidado e saúde mental, conduzida pelo psicólogo Cícero Melo, que abordará estratégias de bem-estar e prevenção.

15h30 às 16h30 – Aula de yoga saúde e equilíbrio, ministrada pelo instrutor Ruhan Oliveira, proporcionando aos participantes uma experiência prática de relaxamento e conexão interior.

Além das atividades, a campanha busca incentivar o diálogo aberto sobre saúde mental, combater estigmas e reforçar que pedir ajuda é um ato de coragem e cuidado consigo mesmo.

Local: Associação de Moradores do Sol Nascente/JK – Av. Farmacêutica Cezartina Régis, 335, Jabotiana.

Data: 24/09.

Horário: a partir das 14h.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação