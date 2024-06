Bairros da capital vão receber nova ação do Sebrae

Bugio é o primeiro contemplado com o Sebrae no seu Bairro

O Sebrae Sergipe apresenta uma nova ação para aproximar o público de Microempreendedores Individuais (MEIs) dos serviços da instituição: o Sebrae no seu Bairro. A primeira edição acontece no dia 14 de junho, a partir das 18h30h, no Salão Paroquial da praça Vereador Osvaldo Mendonça, localizada no bairro Bugio.

O objetivo é apresentar ao MEI, ou aos que têm interesse em se formalizar, as ferramentas, soluções, consultorias e produtos capazes de auxiliá-los em sua jornada pelo mundo do empreendedorismo. Para isto, o gerente do Escritório Regional de Aracaju, Aurélio Viana vai facilitar uma palestra e abordar temas como formalização do MEI, gestão financeira e vendas através do marketing digital.

De acordo com Viana, essa ação, iniciada em um bairro com grande tradição comercial, vai gerar um retorno positivo de clientes para a instituição.

“Estamos levando o Sebrae até o MEI, apresentando os produtos e serviços que dispomos e que podem facilitar a vida dessas pessoas. Nós trabalhamos com o atendimento de demanda espontânea, então, realizamos esse tipo de iniciativa para que nosso portifólio seja mostrado a quem precisa ter esse acesso”, explicou.

Outras regiões

Após o Bugio, a ação terá continuidade em outros bairros com destaque para a atividade comercial, como América, Jabotiana, Siqueira Campos e Zona de Expansão.

Serviço:

O quê? Primeira edição do Sebrae no seu Bairro

Onde? Praça Vereador Osvaldo Mendonça, bairro Bugio

Quando? 14 de junho, às 18h30

Fonte assessoria Sebrae