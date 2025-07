Balada de samba do Clube, Sarauzin chega à 35ª edição com o tema Furacão 2000

Evento acontece no dia 23 de agosto, a partir das 15h, no Salles Multieventos

A 35ª edição do Sarauzin já tem data, local e clima definidos. No sábado, 23 de agosto, a partir das 15h, o Salles Multieventos recebe mais uma edição da balada conceito que se tornou referência no cenário cultural da cidade. Nesta vez, o evento mergulha na estética e na sonoridade do inesquecível “Furacão 2000”, com batidas marcantes, ousadia e uma dose generosa de nostalgia – tudo isso misturado com o toque único do samba. Para completar o clima, a cor azul foi escolhida como identidade visual da festa e deve estar presente nos trajes do público e na ambientação.

Como já é tradição, o samba é quem conduz a narrativa do Sarauzin. A Roda de Samba do Clube, formada por JPê Souto, Thamires, Flavinho e Igor, comanda a celebração com um repertório que vai do pagode aos clássicos do samba, passando por releituras inesperadas, inclusive de sucessos do funk dos anos 90 e 2000. Ao longo da festa, o grupo recebe convidados especiais, que adicionam novas camadas à experiência.

Com edições limitadas e ingressos frequentemente esgotados, o Sarauzin se firma como uma proposta que vai além da música: é uma celebração entre amigos, com estrutura pensada nos detalhes e parcerias que assinam o cuidado com cada experiência. O chopp é da Cervejaria Uçá, enquanto os drinks autorais ficam por conta do Hidden Speakeasy e do Samba Gin.

Os ingressos da 35ª edição do Sarauzin podem ser adquiridos por meio do site Sympla. Também é possível comprar na Houze da Loja Bázico, na Arena Calu, ou com os embaixadores oficiais do clube, que oferecem condições diferenciadas.

SERVIÇO

Evento: Sarauzin – 35ª edição

Data: 23/08/2025 (sábado)

Horário: A partir das 15h

Local: Salles Multieventos

Tema: Furacão 2000

Cor da edição: Azul

Atrações: Roda de Samba do Clube e convidados

Ingressos: Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/sarauzin-35-edicao/3029716), Houze da Loja Bázico (Praça Assis Chateaubriand, 183 – Salgado Filho) e Arena Calu – Esportes de Areia (Rua Antonio Andrade, 420 – Coroa do Meio)

Informações: @sarauzinn e @clube_________

Texto e foto NV Comunicação