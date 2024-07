Baladinha open food do Clube, Churrascada do Seu Chico acontece dia 3

Banda do Clube, Jpê Souto, Fellipe Mariano e DJ Dantikoo vão agitar o evento

A Banda do Clube vai comandar, no dia 3 de agosto, a Churrascada do Seu Chico, balada open food de churrasco assinada pelo Clube, que reúne samba, pagode, sertanejo e um público seleto. O evento é uma homenagem ao saudoso Francisco José de Oliveira, ou melhor, o Seu Chico, um dos criadores e mentores do Clube.

Formado por artistas sergipanos, a Banda do Clube promete um repertório especial com clássicos e hits atuais do samba e do pagode. Quem também vai agitar os pagodeiros é o cantor e compositor Jpê Souto, cuja apresentação é um misto de canções autoriais e sucessos de atualidade. Para ficar ainda melhor, vai rolar o sertanejo de Fellipe Mariano e o agito do DJ Dantikoo.

Na Churrascada do Seu Chico, o alto padrão do open food de churrasco é garantido pelo Madí Restaurante. O evento também contará com o Chopp do Clube (collab com a Cervejaria Uçá) e com os drinks by Hidden com Samba Gin (collab Hiddenspeakeasy).

Os ingressos da Churrascada do Seo Chico – Ano 02 estão à venda no site Sympla e no Madí Restaurante, que fica na Avenida Conselheiro João Moreira Filho, 507 B, bairro Atalaia. Também é possível fazer a aquisição dos ingressos por meio dos comissários oficiais do evento. Informações estão disponíveis por meio dos perfis @soudoclube e @churrascadadoseuchico.

SERVIÇO

Data: 03/08 (sábado)

Horário: a partir das 14h

Local: Madí (Av. Conselheiro João Moreira Filho, 507 B – Atalaia, Aracaju – SE)

Atrações: Banda do Clube, JPê Souto (Pagode/Samba), Fellipe Mariano (Sertanejo) e DJ Dantikoo

Ingressos: sympla.com.br, Madí Restaurante e por meio dos comissários oficiais do evento

Fonte e foto NV Comunicação