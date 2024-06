Balanço do Nordeste se destaca na Vila do Forró na véspera de São João

Elementos culturais como barco de fogo, bumba meu boi, Lampião e Luiz Gonzaga são retratados na apresentação

As quadrilhas juninas têm levado apresentações que fortalecem o pertencimento da identidade cultural nordestina ao Barracão da Sergipe, na Vila do Forró. Neste domingo, 23, véspera de São João, a Balanço do Nordeste, de Umbaúba, fez um passeio pelas manifestações folclóricas e artísticas de Sergipe e do Nordeste. Elementos como o barco do fogo, bumba meu boi, vaqueiro, Lampião, Luiz Gonzaga, samba de coco e os três santos juninos são retratados na coreografia do grupo.

Para o quadrilheiro Orlanio Macedo, rei dos festejos juninos, é importante estar se apresentando em uma data tão simbólica. “É uma sensação gratificante poder transmitir para o público toda a emoção, alegria e dedicação que temos. Me sinto realizado, a palavra que me define é gratidão”, afirma. Aos 17 anos, Sophia Albino ressalta a gratidão e o orgulho que tem por ser a rainha do país do forró. “Precisamos manter essa cultura viva e estimular também outras mulheres trans a dançar quadrilha. Estar aqui é motivo de força, resistência e alegria”, salienta.

A turista carioca Sílvia Mota chegou a Sergipe na última sexta-feira, com um grupo de quinze amigos. Ela conta que estava ansiosa para acompanhar a quadrilha junina. “Os quadrilheiros se apresentam com graça, eles gostam de dançar, são animados”, considera.

A aposentada Carmem Souza e o marido, Francisco, são de Lauro de Freitas, Bahia, e também gostam das quadrilhas. “As coreografias são bem ensaiadas, eles conseguem ter sintonia. É bonito de ver”, destaca Carmen. “Dancei em quadrilha na minha juventude, me sentia tão feliz quando me apresentava, que não dá para descrever. É importante demais manter essa tradição”, comenta Francisco.

A aposentada Iracema da Cruz Muniz levou as três netas para assistir. “Já é a segunda vez que eu vejo quadrilha esta semana, gosto muito. Minhas netinhas estavam pedindo e eu não posso negar. Já disse que semana que vem, trago de novo”, garante.

Fundada em 2015, a quadrilha junina Balanço do Nordeste foi a campeã do concurso Arranca Unha 2024, realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê(Funcap).

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos.

ASN – Foto: Eliane Cardoso/Ascom Funcap