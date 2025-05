Banca organizadora divulga resultados preliminares do concurso do Banese

Os candidatos que fizeram as provas do concurso do Banese 2025 já podem consultar os resultados preliminares, inclusive das provas de redação, no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. Para acessar as informações, é necessário utilizar os dados de login cadastrados no ato da inscrição.

A interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova objetiva e da redação deve ser feita até esta quinta-feira, 8, através do sistema eletrônico disponibilizado na página do concurso. A divulgação do resultado da solicitação acontecerá no dia 22 de maio. A convocação para a Avaliação Biopsicossocial e para o procedimento de heteroidentificação dos(as) candidatos(as) que se autodeclararam afrodescendentes está prevista para o dia 26 de maio.

Para obter mais informações sobre as etapas subsequentes do concurso, o candidato deve acessar o edital, que está disponível tanto no site da Cesgranrio quanto no do Banese, o www.banese.com.br .

Foto: Ascom Grupo Banese