BANCO DE LEITE MARLY SARNEY INTERROMPE ATENDIMENTO NOS DIAS 21 E 22 PARA RETORNAR AO ENDEREÇO DE ORIGEM

O Banco de Leite Humano Marly Sarney (BLH), unidade vinculada à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), iniciou nesta quarta-feira, 21, o processo de mudança para retornar ao endereço original, anexo ao Hospital da Criança . Por isso, nos dias 21 e 22 não haverá atendimento na sala de manejo na maternidade Municipal Lourdes Nogueira, onde o Banco estava funcionando temporariamente desde o mês de junho. O serviço da rota do leite das doadoras seguirá sem interrupções.

A partir da próxima sexta-feira, 23, o atendimento na sala de manejo volta acontecer na Rua Mato Grosso, 1401, Bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju, anexo ao Hospital da Criança, das 07h às 19h. Já os atendimentos pediátricos voltam a partir de 26 de agosto.

Instalações temporárias

Durante dois meses, o Banco de Leite Humano Marly Sarney funcionou no 2º andar da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira. A mudança dos serviços para esse local foi resultado de um termo de cooperação entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju. Essa reestruturação visou liberar espaço para leitos pediátricos no Banco de Leite, em resposta à alta demanda gerada pelo aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

“A gente precisou fazer a mudança 60 dias atrás para atender a sazonalidade da pediatria e fomos muito bem recebidos na Maternidade Lourdes Nogueira. Essa mudança foi por uma causa nobre naquele momento, e serviu também para estreitarmos, ainda mais, os nossos laços com a maternidade do município”, destacou a coordenadora do BLH, Bárbara Reis.

O serviço do BLH é referência estadual e recebe a coleta de leite doado, fazendo o processo de pasteurização e enviando à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), para alimentar os bebês prematuros internados na Unidade de Terapia Neonatal (Utin).