Banco de talentos: Energisa abre cadastro a pessoas com deficiência

O cadastro pode ser realizado até 28 de junho

A Energisa está cadastrando currículos de Pessoas com Deficiência (PcD) para o banco de talentos. A empresa atua em 63 municípios e possibilita o desenvolvimento profissional nas diversas áreas. O cadastro pode ser realizado até 28 de junho.

A distribuidora é uma das principais empresas de geração de emprego em Sergipe e investe no crescimento dos colaboradores. “Nossas vagas são para todas as pessoas. A Energisa acredita em um ambiente plural, em que todos possam exercer seus talentos e se desenvolver profissionalmente”, afirma consultora de Recursos Humanos da Energisa em Sergipe, Viviane Maia.

Os candidatos podem realizar o cadastro reserva para as vagas de assistente administrativo, assistente logística, auxiliar comercial (leiturista de medidores de energia) e eletricista. Os interessados em trabalhar na Energisa podem cadastrar o currículo até o dia 28 de junho no endereço https://encurtador.com.br/yBDK4 e acessar as informações sobre as vagas.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito, ainda, a benefícios como planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale alimentação e/ou refeição, auxílio creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida, e parceria com o Wellhub, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil, entre outros.

Por Adriana Freitas