BANCO DO NORDESTE APRESENTA A GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE ECURSOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

O Banco do Nordeste promoveu nesta sexta-feira, 14, um encontro com técnicos do governo de Sergipe, para apresentar as condições do Programa de Desenvolvimento Produtivo da Região Nordeste (Prodepro). Ao todo, o BNB disponibiliza US$ 300 milhões em recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinados a obras públicas de infraestrutura nos nove estados nordestinos e parte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana, e a gerente de negócios com Governo, Fabrícia Rosas, receberam representantes da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan). De modo remoto, o coordenador geral do Prodepro no BNB, Bruno Gabai, o superintendente de clientes Governo do BNB, Hailton José Fortes, participaram do evento. O encontro foi realizado no auditório do BNB, no Centro de Aracaju.

O Prodepro busca elevar a produtividade e a competitividade das empresas locais, além de suprir a carência técnica da região, com financiamento de obras públicas das áreas de transporte e logística, competitividade empresarial, conectividade e produção de energia renovável, além de crédito para elaboração de projetos de engenharia, estudos de viabilidade socioeconômica e assistência técnica para gestão de Parcerias Público Privadas (PPPs) e concessões.

“O objetivo é fomentar o desenvolvimento sustentável das principais cadeias produtivas da área de atuação do Banco do Nordeste. Temos recursos disponíveis para projetos de infraestrutura, que podem ajudar o governo de Sergipe a viabilizar obras estruturantes nos municípios do estado, como é o caso de obras em rodovias, centrais de abastecimento, parques tecnológicos e até mesmo projetos de conectividade na área rural, entre outras frentes relevantes para as necessidades locais”, disse o superintendente estadual do BNB, César Santana.

A secretária executiva da Seplan, Melina Tavares, participou da apresentação do projeto em conjunto com o BID e o BNB, em evento realizado em outubro do ano passado. Ela comentou sobre o ponto de parceria entres os entes financiadores e o governo estadual. “É uma oportunidade de crédito que vai ao encontro do objetivo do governo de Sergipe, que é o desenvolvimento econômico. Desse modo, o governo pode olhar para todas as cadeias produtivas, para as potencialidades de cada uma e entender que a parceria aqui é apenas o início de mais desenvolvimento para todo o nosso estado”, explicou a secretária executiva.

O subsecretário do Tesouro da Sefaz, Carlos Eduardo Siqueira, avaliou a viabilidade de opções ofertadas por meio do programa de crédito. “A possibilidade de financiamento com o Banco do Nordeste é fundamental, em função da grandiosidade dos projetos. Agora é planejar e verificar projetos de infraestrutura, projetos sustentáveis que podem dinamizar o desenvolvimento do estado”, declarou.

Texto e foto ascom BNB