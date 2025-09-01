Banco do Nordeste do Brasil lança Programa de Desligamento Voluntário

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) aprovou um novo programa de desligamento voluntário (PDV). As adesões são limitadas a 400 funcionários e o limite orçamentário é de R$ 164,54 milhões.

O período para manifestação de interesse será de 8 a 19 de setembro de 2025. Após o encerramento, os impactos financeiros do programa serão devidamente contabilizados e divulgados ao mercado. Segundo o banco, serão elegíveis os empregados com idade inferior a 75 anos e que possuam, no mínimo, 20 anos de casa.

O público-alvo, mais especificamente, é composto por empregados que ocupem cargos em extinção e/ou integrantes de planos de cargos em extinção; histórico de afastamento por saúde; e tempo de serviço superior a 30 anos para mulheres e 35 para homens.

Foto: BNB/divulgação