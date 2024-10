Banco do Nordeste premia micro e pequenas empresas em Sergipe

Micro e pequenos empreendedores serão premiados em Sergipe, no Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa, que será entregue nesta sexta-feira (18), às 8h30, no auditório da superintendência estadual do BNB, em Aracaju.

Serão premiados clientes que apresentaram os melhores resultados em indicadores acompanhados pela instituição, nas categorias Microempresa, Inovação, Pequena Empresa e Empreendedorismo Feminino. A seleção foi realizada em todos as agências do estado.

Para as quatro categorias, foram selecionados clientes que se destacaram por investimentos em práticas socioambientais, engajamento feminino, de inovação e tecnologia. Com apoio do BNB, os vencedores conseguiram obter melhorias e ampliações nas estruturas, aumento da produtividade, além de incrementar estratégias que resultaram em maior alcance dos serviços ofertados.

SERVIÇO

Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa

Data: 18 de outubro (sexta-feira), às 8h30

Local: Superintendência estadual do Banco do Nordeste (Travessa Benjamin Constant, 98, Centro – Aracaju)

Ascom Banco do Nordeste