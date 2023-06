Banco24Horas expande presença em Sergipe e chega a Capela

O Banco24Horas, que está presente no dia a dia de 153 milhões de brasileiros e possui soluções que promovem inclusão financeira, expande a sua atuação e chega a uma nova localidade do município de Capela, no estado de Sergipe por meio da solução Atmo Banco24Horas. Agora, os moradores e visitantes dessas cidades podem contar com mais facilidade e comodidade para realizar seus serviços bancários.

O Atmo do Banco24Horas é um dispositivo com POS multibiométrico, que possibilita o saque e a realização de consultas de saldo diretamente nos caixas dos comércios, com segurança e eficiência. A solução facilita a recirculação do dinheiro dentro do comércio.

Com esse dispositivo portátil, o Banco24Horas amplia ainda mais sua capilaridade, que já está presente em mais de 1.000 cidades com caixas eletrônicos, especialmente em locais mais distantes e com pouca infraestrutura disponível.

“O Banco24Horas está trazendo para a cidade o que há de mais moderno e prático para estimular e agilizar a inclusão financeira e a movimentação da economia local”, diz Marcos Mazzi, gerente executivo do Banco24Horas.

Para os clientes, a solução proporciona mais praticidade e conveniência, já que podem sacar o dinheiro no mesmo local onde fazem as compras. Para os varejistas e donos de estabelecimentos, o saque do dinheiro físico pelos clientes traz eficiência nos custos com a gestão e com o transporte do dinheiro, além de diminuir a quantidade de numerário armazenado.

O dispositivo Atmo Banco24Horas pode ser encontrado em estabelecimentos localizados nos seguintes endereços:

Capela (SE) – Posto Sorriso – Rod. BR 101, KM 35,4 Rod. BR 101, s/N, Povoado Pirunga, Zona Rural

Isenção de tarifas no Banco24Horas

O cliente bancário de conta corrente pessoa física conta com saques sem tarifa todos os meses no Banco24Horas. Independente do pacote contratado, o Banco Central determina, por meio da resolução 3.919/2010, o benefício de 4 saques grátis por mês, considerando a soma das transações realizadas nos canais da instituição e no Banco24Horas.

Foto Gustavo Mendes