Banda Angra retorna a Aracaju neste sábado para última turnê antes de hiato

A Banda Angra, maior representante do heavy metal brasileiro, retornará a Aracaju neste sábado, 22 de março, no Ginásio Constâncio Vieira, para a turnê “Interlude” após o anúncio de hiato do grupo, que estava em atividade ininterrupta pelos últimos 11 anos. Os portões abrirão a partir das 20h30.

O evento também será marcado pela oportunidade de celebrar os 20 anos de sucesso do icônico álbum “Temple of Shadows”, que marcou a trajetória da banda e foi amplamente premiado por diversas revistas e rádios ao redor do mundo, sendo considerado pela Loudwire como o 21° melhor álbum de heavy metal da história. Os clássicos “Rebirth”, “Nova Era” e “Carry On” também marcarão presença no setlist da turnê.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos através do site BaladAPP, com valores a partir de R$90,00 para a Arquibancada e R$120 para o setor Premium. Link para acesso: https://baladapp.com.br/pt-BR/eventos/angra-interlude-tour-22-03/5747

Serviço:

Evento: Angra Interlude Tour de Pausa

Local: Ginásio Constâncio Vieira, Aracaju-SE

Quando: Sábado, 22 de março, a partir das 20:30h

Ingressos: https://baladapp.com.br/pt-BR/eventos/angra-interlude-tour-22-03/5747

