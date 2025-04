Banda Bonde do Brasil abre o “Esquenta do Forrozão” nesta sexta-feira

Mais uma vez, o Shopping Jardins abraça o Forrozão da Sergipe e presenteia o público com uma programação especial. Além da loja temática e do estúdio da FM Sergipe instalados no mall, onde o público pode adquirir os ingressos e interagir com os locutores dos programas da rádio, o Shopping Jardins e a FM Sergipe realizam o ‘Esquenta do Forrozão’, com pocket shows gratuitos a partir das 18:30 na praça de alimentação Jardins.

Abrindo a programação especial, nesta sexta-feira, 11, a banda Bonde do Brasil brinda o público sergipano com uma animada apresentação. Conhecida pelo estilo romântico, a banda lançou ao longo de sua carreira diversos álbuns e singles, incluindo sucessos como “Amor Infinito”, “Meu Amor Voltou” e “Então Volta”.

“Os 40 anos do Forrozão merecem uma celebração à altura da grandiosidade do evento e nós preparamos atrações para todo mundo já entrar no clima da festa. Nesta semana, convidamos o público para curtir o sextou aqui no Shopping Jardins, aproveitando para garantir o ingresso na loja do Forrozão, interagir com os locutores da FM Sergipe e dançar ao som da Bonde do Brasil”, convida Acácia Sandes, gerente de Marketing do Shopping Jardins.

O “Esquenta do Forrozão” acontece até o final de abril, com datas e atrações que serão divulgadas, semanalmente, nas redes sociais e app do Shopping Jardins (Android e iOS).

Esquenta do Forrozão

O quê? Pocket show com a banda Bonde do Brasil.

Quando? Sexta-feira, 11 de abril, às 18h30.

Onde? Praça de Alimentação Jardins do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação