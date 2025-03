Banda Cogumelo Azul lança o single “Sertanejo” com estreia na Rádio Aperipê

A banda Cogumelo Azul, conhecida por sua mistura envolvente de rock tropical, ritmos regionais e poesia falada, se prepara para um momento especial: o lançamento do single “Sertanejo”, que acontece com exclusividade na quarta-feira, às 10h, na Rádio Aperipê FM 106.1, no programa Seleção Brasileira, apresentado por Mário Sérgio. Para celebrar, a banda realiza um show de lançamento no sábado, dia 29, a partir das 17h, na Freedom Sessions, prometendo uma experiência sonora e sensorial inesquecível.

“Sertanejo” é uma canção que mergulha nas relações de poder diante do povo que resiste no semiárido brasileiro. A faixa denuncia a indústria da seca e as verdades e mentiras seculares que atravessam gerações, traduzindo em poesia e som a força e a luta das comunidades do sertão. Com arranjos que misturam guitarras distorcidas, teclados, gaita, bateria enérgica e passagens atmosféricas, a música reafirma a identidade única da banda, que transita entre o rock e o regional, a crítica social e a exploração poética.

A ficha técnica da canção é assinado por: Composição, direção musical e guitarras – Rafael Salomão; vocais e contrabaixo – Ady; vocal principal – Glauber Ramos; Teclado – Carlos Marcelo Maciel; Bateria – Thiago Rodrigues; gaita – Júlio Rêgo; guitarras – Bruno Fernandes; intervenção poética com “Ciclo da Peleja”, do livro Transtorno Poético, 2021 – J. Victor Fernandes.

O Rock Tropical Poético da Cogumelo Azul

A Cogumelo Azul é uma banda inovadora, uma combinação de música e poesia que cria uma experiência sonora singular. As letras abordam questões sociais e políticas, além de temas emocionais e espirituais, convidando o público a refletir e se conectar de forma profunda com a música.

A formação atual da banda conta com Rafael Salomão (guitarra e direção musical), Bruno Fernandes (guitarra), Glauber (vocais, sax, flauta, teclados), Ady (baixo e vocais), João Victor (poesia e vocais) e Bruno Sampaio (bateria). Cada integrante traz sua própria bagagem e paixão, resultando em uma sonoridade diversa e autêntica que se destaca na cena musical contemporânea.

O lançamento do single “Sertanejo” representa mais um capítulo na trajetória da Cogumelo Azul, reafirmando seu compromisso com a experimentação musical e a crítica social. A banda convida o público a sintonizar na Rádio Aperipê na quarta-feira para conferir a estreia e a comparecer à Freedom Sessions no sábado, dia 29, a partir das 17h, para viver essa experiência ao vivo e em alta intensidade.

Texto e foto assessoria