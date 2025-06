Banda Pifano de Pife Sergipano realiza turnê e encanta paulistanos

A Banda Pifano de Pife é um grupo musical que utiliza pífanos (flautas de sopro) como instrumento principal, com a adição de instrumentos de percussão como a zabumba, pífano caixa e triângulo que caracterizam a sonoridade da música popular do estado de Sergipe. Criada pelo Mestre Pedrinho Mendonça, tem como fundamento e intenção manter viva a tradição das Bandas de Pífanos.

A Banda Pifano de Pife, criada em 2001 pelo mestre da cultura popular Pedrinho Mendonça, recebeu convites de produtores e agentes culturais de São Paulo para fazer uma turnê na cidade em junho de 2025. O primeiro show aconteceu na casa MUZGA, seguido de um show no Monocromático e depois no Instituto Musical Realce, sob a direção do sergipano Tony Carpa, que fez questão de mostrar ao público paulista o melhor da música tradicional sergipana.

A turnê da Banda Pifano de Pife foi encerrada com casa lotada no Forró dos Ratos, no Vale do Anhangabaú. Em agosto, o grupo musical fará uma nova turnê que acontecerá no Estúdio Lâmina, na Casa Musga, e no Espaço Aparelha Luzia.

Para o Mestre de Cultura Popular, Pedrinho Mendonça, essa oportunidade de levar a cultura sergipana através dos ritmos que embalam nossa cultura foi ímpar e ele já está programando uma segunda turnê para meados de agosto. “A banda levou a música de raiz nordestina e alegrias para o público que estava nos assistindo, e todos ficaram agraciados com a beleza da nossa cultura. Foi um sucesso de bilheteira, contatos e convites. Nossa gratidão a todos”, enfatizou o Maestro.

A Banda Pifano de Pife Sergipano é composta por Mestre Pedrinho Mendonça (Pifano), Amanda Castelo (Pifano), Vinicius Marssalis (Caixa) e Gabriel Mendonça (Zabumba). A produção da banda, bem como a turnê, são assinadas por Aquiles Castro e Barbara Azevedo e o figurino foi elaborado por L’atecout.

Pedrinho Mendonça afirma que, em breve, o público terá novidades dessa banda que irradia Sergipe em ritmos, tons e vibrações. “Estamos na produção de um novo clipe e no lançamento do álbum com músicas autorais, que será lançado nas redes sociais ainda em 2025, no Instagram @pifanodepife”, declarou o Maestro.

Texto e foto assessoria