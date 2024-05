Pocket show gratuito acontece nesta sexta-feira, 31 de maio, a partir das 17 horas

Durante o mês de junho, o Jardins transforma-se no Shopping do País do Forró e presenteia crianças, jovens, adultos e idosos com atrações para todo mundo curtir junto. Abrindo a programação realizada em parceria com o Governo do Estado de Sergipe, a banda Zé Tramela brinda o público com um pocket show gratuito nesta sexta-feira, 31 de maio. A apresentação acontece a partir das 17 horas na Praça de Alimentação Jardins e promete colocar todo mundo para dançar.

As atrações juninas do Shopping Jardins seguem até o final do mês com barraquinhas típicas, quadrilhas e boa música ao vivo. Até lá, lounge junino com a Quermesse da Serra do Machado dá as boas-vindas ao público de todas as idades em frente ao restaurante Tio Armênio (ao lado da Portaria A).

E a partir do dia 10 de junho, a Praça de Eventos Orquídea, em frente à loja Nagem, transforma-se em uma charmosa Vila de São João com barraquinhas da economia criativa e bela cenografia. Às quintas-feiras, a partir das 19 horas, a Vila será palco de apresentações de quadrilhas juninas.

Já nas praças de alimentação, grandes artistas brindarão o público de todas as idades com pocket shows gratuitos, promovendo um animado esquenta para o Arraiá do Povo que acontece na Orla da Praia de Atalaia. “Em junho, o roteiro da diversão começa no Shopping Jardins, com quadrilhas juninas e atrações musicais, e chega até o Arraiá do Povo. Vai ter festa lá e festa cá! Antes de ir para a Orla, venha curtir o esquenta conosco”, convida Acácia Sandes, gerente de marketing do Shopping Jardins.

Shopping do País do Forró

O quê? Banda Zé Tramela abre a programação junina do Shopping Jardins.

Quando? Sexta-feira, 31 de maio, às 17 horas.

Onde? Praça de Alimentação Jardins do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Foto: Gleydson Varjão | Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação