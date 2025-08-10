Bandas escolares encantam em Ensaio Geral para o desfile de 7 de setembro

Em uma tarde ensolarada, o bairro Ponto Novo, em Aracaju, foi tomado pelo som vibrante das bandas escolares da Rede Pública Estadual. O Ensaio Geral, promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), reuniu centenas de estudantes, professores, gestores e moradores da comunidade, que acompanharam com entusiasmo cada apresentação. Foi o momento final de preparação antes do aguardado Desfile Cívico de 7 de Setembro em Setembro.

O evento foi muito mais do que um treino técnico: tornou-se uma celebração de integração e cidadania, mostrando a música como força transformadora no ambiente escolar. Com instrumentos polidos e uniformes impecáveis, alunos de diversas instituições – como os Centros de Excelência Leandro Maciel, Escola Estadual Professor Valnir Chagas, Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, Centro de Excelência Professor João Costa, Centro de Excelência Ministro Petrônio Portela e o tradicional Centro de Excelência Atheneu Sergipense – mostraram sincronia perfeita entre passos coreografados e notas musicais.

A Seed reforça o papel da música como ferramenta pedagógica e social, destinando mais de R$ 4 milhões para novos instrumentos e kits musicais nas escolas da rede pública estadual. O objetivo é estimular talentos e promover valores como respeito, cooperação e disciplina coletiva.

Na ocasião, o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, destacou que a música e as manifestações culturais são essenciais para tornar a escola pública mais inclusiva. Segundo ele, Sergipe está resgatando a tradição das bandas escolares, que envolve gerações e fortalece o vínculo com a comunidade. “Ser músico exige determinação e planejamento, e o Governo de Sergipe tem o compromisso de estimular essa vocação também na rede pública”, afirmou.

Para Zezinho Sobral, a integração com a sociedade durante eventos como o desfile de 7 de Setembro reforça o papel da escola na formação cidadã e no fortalecimento da identidade cultural do estado. Mais do que um treino, o Ensaio Geral foi um prenúncio do espetáculo que a população sergipana verá no Desfile Cívico. Cada acorde e cada passo confirmaram que paixão e dedicação são a essência de uma apresentação digna de aplausos.

Músicos empolgados

Para os jovens músicos, participar da banda é um aprendizado que vai além do desfile. Otto Vicente de Souza, 17 anos, é aluno da 3° série do ensino médio do Centro de Excelência Leandro Maciel, e integrante da banda da escola. Ele, que toca bumbo, considera a experiência de fazer parte do retorno do grupo gratificante. “No início bateu a ansiedade, um nervoso de não conseguir acertar os toques. Mas com o tempo, calma e muito treino, fui ganhando confiança”, lembrou.

Para Otto, a educação musical é uma estratégia valiosa para reunir os colegas em prol de um objetivo comum. “Muitos alunos aqui se identificam com a música, e participar da banda tocando algum instrumento é muito bom. Primeiro, para ter certeza se é o ramo que a pessoa quer seguir; segundo, para pegar o jeito, conhecer o instrumento com o qual se identifica e tudo mais”, comentou.

A condução musical é um elemento essencial para o desempenho dos estudantes. Silvia Valesca Pimentel, maestrina da Banda de Percussão do Centro de Excelência Ministro Petrônio Portela desde 2008, levou 30 integrantes para o Ensaio Geral, e garante que no desfile de 7 de Setembro a formação estará completa com 50 músicos. “Os alunos estão empolgados, embora muitos, por serem novatos, sintam nervosismo. O grupo é uma banda tradicional e simples, que funciona como uma família, incentivando o aprendizado e a união”. Para a maestrina, a presença de bandas escolares de percussão é fundamental para a formação musical e também para projetar o nome de Aracaju além das fronteiras do estado.

Orgulho da comunidade

Moradores do bairro acompanharam cada apresentação, transformando o ensaio em uma verdadeira festa ao ar livre. Dona Elizabete dos Santos, aos 87 anos, acompanhada de sua filha Maria Tânia, 62, contou que não perde nenhum Ensaio Geral: “É emocionante ver nossos jovens se dedicando assim. O som das bandas aquece o coração e nos lembra que a escola é um espaço de cultura e união. Ver o bairro movimentado e cheio de música nos enche de orgulho”.

Mônica dos Santos Mendonça, servidora do Estado, tem um filho de 12 anos que toca caixa na Banda Marcial Professor Valnir Chagas. Para ela, essa experiência é valiosa. “É uma vivência que, no meu tempo, era diferente. Para quem está começando, é uma experiência que mostra o que está por vir. No ensaio, o ritmo e as emoções são completamente diferentes do 7 de Setembro. É gratificante envolver essa parte da educação, porque educação não é só em sala de aula, é também em todas essas atividades escolares, em tudo o que envolve a comunidade escolar. É bom para eles poderem participar, interagir, se socializar, fazer novas amizades, ter responsabilidade, compromisso e novas aprendizagens”, ressaltou.

Premiação dos Jogos dos Servidores

Antes do início do Ensaio Geral, foi realizada a solenidade de premiação da primeira edição dos Jogos dos Servidores da Seed. Nos últimos 30 dias, participaram mais de 600 competidores, em 13 modalidades: vôlei, futsal, handebol, basquete, beach tennis, vôlei de praia, tiro com arco, dominó, xadrez, dama, natação, queimado e fut8.

ASN – Foto: Michele Becker