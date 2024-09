Banese Card concorre ao Prêmio Reclame AQUI por ótimo atendimento

Empresa sergipana é uma das quatro concorrentes na categoria cartão de crédito. Votação acontece até o dia 31 de outubro e é feita no site do Reclame AQUI.

O Banese Card é um dos indicados ao Prêmio Reclame AQUI (RA) 2024, que tem como objetivo apresentar aos consumidores as empresas com os melhores atendimentos, em cada segmento de atuação. O verdinho é um dos quatro finalistas na categoria cartão de crédito, e disputa com outras companhias com as melhores reputações no site. Os clientes têm até 31 de outubro de 2024 para votar e eleger o melhor serviço de atendimento na plataforma.

No site do RA, o Banese Card apresenta ótima reputação, com nota 8,9 e um índice de 93,9% de reclamações respondidas. Além disso, 89,2% das reivindicações dos consumidores foram resolvidas e 88,6% deles afirmaram que voltariam a fazer negócios com o cartão de crédito. Esses dados são referentes aos últimos seis meses.

Para votar no cartão de crédito genuinamente sergipano, o consumidor deve ter mais de 18 anos de idade; cadastro no Reclame AQUI, e ser Pessoa Física. Ao acessar o www.reclameaqui.com.br o interessado vai clicar no botão verde onde está escrito “Vote Agora!”, para ser redirecionado à página da premiação. Cada consumidor pode votar apenas uma vez por categoria.

Além de estar entre as empresas melhor avaliadas nos quesitos atendimento e reputação do Brasil, as indicadas em cada categoria durante o processo de premiação recebem um troféu e selos personalizados para serem usados nos canais de comunicação. A empresa campeã de cada categoria receberá o Ervilho Dourado, além de selos personalizados indicativos do prêmio, e que poderão ser compartilhados com todos.

Sobre o Banese Card

No mercado há 24 anos, o Banese Card nasceu com o objetivo de promover inclusão e cidadania financeira para as famílias sergipanas das classes C, D e E, e tornou-se o principal cartão de crédito de muitas delas. Atualmente, o verdinho está presente em todos os estados da federação e no Distrito Federal, com excelente aceitação nos estabelecimentos comerciais de todo o território nacional, e também fora do Brasil.

A adesão ao cartão é fácil e sem burocracia. O Banese Card não possui anuidade, e oferece aos clientes um atrativo programa de recompensa, a exemplo dos dois sorteios mensais do Seguro Premiável Banese Card, com prêmio de R$ 20 mil cada, entre aqueles que aderiram ao seguro, que possui valor mensal de R$ 7,99.

Além do grande prêmio, o seguro também dá direito à proteção e cobertura em caso de perda ou roubo do cartão, e acidente ou morte do titular, havendo nestes casos pagamento de valor preestabelecido para a vítima ou dependente.

Sobre o Prêmio Reclame AQUI

Realizado anualmente, o Prêmio Reclame AQUI é a maior, melhor e mais importante premiação de atendimento e reputação do Brasil, que em 2024 chega à 14ª edição. A cada ano a disputa pelo prêmio fica mais acirrada. Em 2023, por exemplo, foram 17,5 milhões de votos, um recorde do Prêmio Reclame AQUI, que ao longo da existência já reconheceu mais de 1.100 marcas. Na história do prêmio foram realizadas 13 cerimônias, quando foram consagradas 13 empresas como super campeãs, aquelas que tiveram maior pontuação entre as campeãs em diferentes categorias.

Podem se inscrever no prêmio RA empresas com reputação classificada no site em ‘Bom’, ‘Ótimo’ ou ‘RA1000’ no período de seis meses, status que deverá ser mantido pela empresa durante todo o ano. A indicada será monitorada até o final da apuração dos votos. O evento de entrega da premiação dos vencedores da edição 2024 está previsto para o mês de dezembro.

Ascom Grupo Banese