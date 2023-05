Banese Card parcela ingressos e blocos do Pré-Caju em até 10x sem juros

Clientes do cartão de crédito têm diversos benefícios exclusivos na edição 2023 da maior prévia carnavalesca do Nordeste.

Clientes do Banese Card podem parcelar os ingressos e blocos para o Pré-Caju 2023 em até 10 vezes sem juros. O lançamento da nova edição da maior prévia carnavalesca do Nordeste aconteceu no Del Mar Hotel, em Aracaju, na sexta-feira (19), data que também marcou o início das vendas presenciais dos ingressos e abadás para o evento. O Grupo Banese é o patrocinador oficial da folia.

Aqueles que possuem o cartão Banese Card Elo Nanquim contam, ainda, com balcão exclusivo de vendas na loja da Central do Pré-Caju, no Riomar Shopping Aracaju, e terão um acesso exclusivo à festa durante o evento, que acontecerá de 03 a 05 de novembro deste ano. Os clientes de outros cartões só poderão parcelar as compras em até cinco vezes.

No ano passado, o Pré-Caju levou mais de 400 mil pessoas a Orla de Atalaia nos três dias de evento, e gerou mais de 50 mil empregos diretos e indiretos, segundo dados da organização da festa.

Turismo e emprego

O presidente do Banese, Marco Queiroz, explica que patrocinar a maior prévia carnavalesca do Nordeste é apoiar o crescimento do turismo e a aquecer a economia do estado, com a geração de mais oportunidades, emprego e renda para milhares de sergipanos.

“Para o Banese, teremos um ganho enorme em visibilidade, dentro e fora do estado, pois as nossas marcas estarão estampadas em todas as divulgações e momentos desta grande celebração, que atrai turistas de todas as regiões do país e tem como maior cartão postal o acolhimento e a alegria da nossa gente”, destaca.

As marcas do Banese e Banese Card estarão em todas as comunicações do evento, antes, durante e depois a realização da prévia carnavalesca, a exemplo de outdoors, comerciais em TV e rádio, sites, redes sociais, abadás, camarotes, lonas dos trios elétricos e fardamento das equipes de trabalho, dentre outros. Além disso, a festa será assegurada pela Banese Corretora de Seguros e a conta de negócios do Pré-Caju estará no Banese.

Orgulho sergipano

Para o realizador da festa, o empresário Fabiano Oliveira, a presença das empresas do banco como principais patrocinadoras da prévia carnavalesca é motivo de orgulho e felicidade, pois o Banese, além de ser um banco de fomento, é uma referência nacional que tem mostrado, dia após dia, a potencialidade que possui.

“O Banese promove o desenvolvimento do nosso estado e da nossa gente de diversas formas, e uma delas é através do apoio a eventos importantes para Sergipe, como o São João e o Pré-Caju. Termos o apoio dele para a realização da prévia carnavalesca faz com que possamos ter pujança na geração de emprego e renda, e é a distribuição dessa renda que traz desenvolvimento”, afirma Fabiano Oliveira.

Sobre o Banese Card

Criado em 2002 pelo Banese com o objetivo de oferecer crédito, cidadania e inclusão financeira para as famílias sergipanas das classes C, D e E, o Banese Card possui, atualmente, 627 mil clientes e está presente em todos os estados do Brasil através do Banese Card Elo Nanquim. O cartão genuinamente sergipano não possui cobrança de anuidade, é aceito em mais de 55 mil estabelecimentos credenciados em todo o país, e pode ser usado em viagens internacionais.

Solicitar o cartão é simples, fácil, sem burocracia e seguro, basta baixar o aplicativo (App) do Banese Card no Google Play ou Apple Store. Para compras online com segurança, praticidade e conforto é gerado um cartão virtual, e através dos canais digitais (site e App Banese Card) o cliente pode acompanhar as compras realizadas, gerenciar os gastos, verificar qual o melhor dia de compra, e ainda, gerar a fatura.

Ascom Grupo Banese